SOC, software de SST, marcará presença na FISP

O SOC - Software de Saúde e Segurança do Trabalho, estará presente na 24ª Edição da FISP – Feira Internacional de Segurança e Proteção, que acontecerá nos dias 22, 23 e 24 de outubro de 2024 no São Paulo Expo. A feira deste ano tem expectativa de receber cerca de 50 mil visitantes, entre profissionais de enfermagem, médicos do trabalho, psicológicos, fonoaudiólogos, engenheiros e técnicos de segurança do trabalho, cipeiros, bombeiros, inspetores de risco, segurança patrimonial, gerentes, diretores, compradores e outros, a fim de absorver conteúdos e descobrir novas soluções para saúde e segurança.

A FISP terá um espaço de 42 mil m² com cerca de 700 marcas expositoras e, entre elas, está o SOC, que participa da feira há mais de 10 anos, trazendo novidades e mostrando as soluções para a gestão de saúde e segurança do trabalho.

Em seus primeiros anos de participação, o SOC começou com um pequeno estande, que durante os anos passou por grandes evoluções e, hoje, é um dos principais e mais aguardados da feira.

Nesta edição, o SOC mostrará o seu universo de possibilidades, que contém mais de 300 funcionalidades para gestão de SST. A preparação incluirá um estande de mais de 60 m², com um projeto pensado durante meses pela equipe SOC.

“Decidimos traçar uma estratégia desde o início do ano para apresentar na FISP. Pensamos em trazer um conceito que nunca foi utilizado por nós e que é diferente de tudo já trazido nesta feira. Isso refletirá no objetivo do SOC: mostrar um universo de possibilidades de saúde e segurança do trabalho. Esse é um projeto que veio com desafios, mas que faz todo sentido com as novidades que levaremos em primeira mão para a FISP. Iremos apresentar algumas inovações que com certeza será uma grande surpresa para todos. Estamos montando um espaço agradável para todos os visitantes, que serão muito bem-vindos em nosso estande”, relata Caio Almeida, líder da equipe de eventos do SOC.

Ainda, Fabiana Blanco, gerente de Marketing do SOC complementa: “Esse evento é um dos mais aguardados e marca o início do último semestre de 2024. A expectativa agora é alinhar todos os detalhes que faltam para os últimos grandes eventos, como FISP e EUSOC, além de já começar a preparação para 2025. Para a nossa equipe, inovar ano após ano é uma das formas que encontramos de reiterar o nosso compromisso com toda a comunidade SOC e motivo de muito orgulho. Porque, mesmo diante dos desafios, procuramos trazer ótimas soluções, proporcionando segurança e confiabilidade a todos os nossos clientes”.

2024 foi um ano de inovações para o SOC

A feira acontece em outubro, no fim do ano, e o SOC apresenta as funcionalidades lançadas nos meses anteriores e algumas que estão por vir.

Marco Posva, Head Comercial e de Sucesso do Cliente do SOC, falou sobre essas novidades:

“Um grande lançamento deste ano no SOC foi o Checklist de Segurança, que é uma lista de verificação detalhada, criada para garantir que todas as medidas de segurança necessárias sejam cumpridas em um determinado ambiente ou atividade. Essa funcionalidade do SOC pode ser executada diretamente pelo aplicativo SOCApp, podendo ser realizadas em campo, o que ajuda nos procedimentos e fluxos de trabalho. Isso garante que tudo esteja bem documentado e adequado às necessidades da empresa, com um design fácil e intuitivo. Além do Checklist, lançamos também diversos indicadores com dashboards clicáveis para a melhor visualização dos dados, como: Convocação de Exames, Exames Realizados, Entrega de EPI, ASOs Emitidos e Acidentes. Tudo isso para que você consiga ter controle e tomar decisões mais assertivas com base em dados”, contou.

Marco relatou, ainda, que haverá apresentações no estande nas quais serão reveladas novidades sobre funcionalidades do sistema SOC. “Quem for à feira e visitar o estande do SOC descobrirá, em primeira mão, alguns dos nossos principais lançamentos deste ano. Esses últimos meses de 2024 serão de muita inovação. Além da FISP, teremos o evento EUSOC, que é um encontro de usuários do nosso sistema e que, tradicionalmente, traz alguns lançamentos. Teremos grandes surpresas!”, conclui.

Encontro com clientes e parceiros

Existem feiras de diferentes segmentos e inúmeras empresas buscam a possibilidade de criar novos negócios, ainda é uma excelente oportunidade para fazer networking com outros profissionais, encontrar clientes e parceiros de negócios.

“Nós sempre preparamos algo especial para cada tipo de evento, pensado exclusivamente nos usuários que utilizam a nossa solução no dia a dia. Montamos o nosso estande para que todos consigam conversar com a nossa equipe, trocar experiências e até mesmo participar das ativações. É sempre bem positivo! A nossa ideia é falarmos cada vez mais sobre a realização de uma Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho eficiente a fim de elevar o padrão do mercado de SST no Brasil”, conta Fabiana Blanco, Gerente de Marketing do SOC.

O estande do SOC contará com profissionais de Sucesso do Cliente, Vendas, Marketing e a gerência para atender prontamente todos os visitantes. A visita na feira é gratuita e é necessário realizar o credenciamento pelo site oficial da FISP. O SOC convida a todos que queiram passar em seu estande.

https://www.soc.com.br/

Website: https://www.soc.com.br/