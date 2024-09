Grupo Petrópolis divulga Relatório de Sustentabilidade 2023

O Grupo Petrópolis, única cervejaria com capital 100% nacional, apresenta seu Relatório Anual de Sustentabilidade referente ao ano de 2023. Em sua quarta edição, o documento ressalta as ações da empresa ligadas às pautas de ESG, além de destacar a adesão ao Pacto Global da ONU, comprometendo-se com os seus 10 princípios orientadores para guiar sua agenda ESG. Outro destaque é que, em 2023, a empresa aumentou em 85% as suas aplicações na área, na relação com o ano anterior.

Além disso, os investimentos em ações de economia circular vêm trazendo bons resultados para a empresa, ao longo de 2023, o Grupo Petrópolis obteve uma receita recorde de R$ 30 milhões com a destinação dos resíduos industriais. A ação teve base em estudos realizados pela companhia e em parcerias firmadas que possibilitaram inserir os resíduos da fabricação de cerveja em novos processos para geração de produtos, com posição mais rentável para o Grupo.

Ao assinar o Pacto Global, o Grupo Petrópolis assumiu três compromissos públicos principais: reduzir/neutralizar as emissões de gases de efeito estufa por hectolitro produzido (ligado ao ODS 13 - Mudança Global do Clima); implementar economia circular visando aterro zero nas fábricas (relacionado ao ODS 12 – Consumo e Produção Responsáveis); e impactar 10 mil famílias por meio do Programa Cidade Sustentável (ligando-se aos ODS 3 – Saúde e Bem-estar e 9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura).

Em 2023, a empresa intensificou suas iniciativas socioambientais, destacando o Programa de Educação Socioambiental, o Programa Cidade Sustentável e o projeto de Circularidade do Vidro, que tiveram resultados expressivos e demonstraram progressos significativos. Além disso, o Grupo Petrópolis realizou seu primeiro inventário de carbono, revelando que a produção de cada hectolitro de bebida gera 43,9 KgCO2 equivalentes, estabelecendo assim uma base para metas de longo prazo.

“É com grande satisfação e orgulho que apresentamos a quarta edição do nosso Relatório de Sustentabilidade, que mostra nossa trajetória de crescimento e os frutos até aqui colhidos. Reafirmamos nosso compromisso em aprimorar nossa cultura ESG, com a prática da melhoria contínua e da inovação em nossos processos, produtos e serviços, de forma a garantir nosso alinhamento com as melhores práticas do mercado, manter um crescimento sustentável e minimizar nossos impactos sociais e ambientais. Tudo isso, mantendo a excelência dos nossos produtos e serviços, tão estimados pelo povo brasileiro”, afirma o Gerente de Sustentabilidade e Melhoria Contínua do Grupo Petrópolis, Alaercio Nicoletti.

Programa de Educação Socioambiental

O programa atua em seis cidades de cinco estados onde o Grupo possui fábricas, abordando temas como energia, gestão de resíduos, coleta seletiva e mudanças climáticas para as escolas locais. Desde 2010, o programa vem promovendo a formação ambiental de milhares de alunos, professores e escolas municipais. Em 2023, o programa atingiu 34 escolas e impactou diretamente mais de 7 mil pessoas.

Programa Cidade Sustentável

O programa, realizado em parceria com a CervBrasil, visa a atuação na conscientização da população em assuntos como redução do consumo de água e energia, reciclagem de embalagens pós-consumo e conhecimento dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Em três meses foram mais de R$ 200 mil destinados ao projeto.

Englobando 11 escolas, com educação socioambiental e ações efetivas de reciclagem no município de Boituva, São Paulo, o programa arrecadou cerca de 20 toneladas de materiais recicláveis com a ajuda de alunos de escolas públicas e foi implementado, pela primeira vez, impactando 37 professores, 726 alunos com a cartilha, e mais de 4 mil alunos com a gincana de recicláveis.

Circularidade do Vidro

O Projeto Circularidade do Vidro, em colaboração com a Confederação Nacional das Indústrias (CNI), visa aumentar a viabilidade da reciclagem do vidro. O projeto, iniciado em 2024, tem duração de 24 meses, e conta com investimento do Grupo Petrópolis, SENAI e EMBRAPII (Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial). A iniciativa busca otimizar a cadeia de reciclagem, com a participação de bares, restaurantes e universidades para captar vidro pós-consumo.

Gestão de Resíduos

Ainda em 2023, o Grupo Petrópolis gerou 308.908 toneladas de resíduos sólidos, e quase 100% foram destinados para reciclagem, compostagem ou coprocessamento. Apenas 0,17% (501.595kg) de rejeitos foi enviado para aterros sanitários. A fábrica do Grupo localizada em Boituva (SP), transformou resíduos em fermento seco para ração animal, enquanto a de Itapissuma (PE) iniciou a compostagem interna de resíduos orgânicos.

Open Innovation

O Lab de Inovação e Sustentabilidade (LIS) do Grupo Petrópolis destacou-se no reconhecido Ranking 100 Open Corps como uma das cinco empresas mais ativas em inovação aberta no segmento de alimentos e bebidas no Brasil. No ano de 2023, o grupo estabeleceu mais de 38 conexões com instituições de inovação, firmou 26 parcerias com centros tecnológicos e realizou 123 colaborações em parceria com universidades. Essas ações foram cruciais para fomentar iniciativas que envolvem processos sustentáveis e inovadores, contribuindo simultaneamente para o aumento da produtividade e de sua competitividade organizacional.

Embalagens sustentáveis

O Grupo Petrópolis vem aperfeiçoando suas embalagens, priorizando o uso de materiais reciclados. Em 2023, as embalagens de plástico representaram apenas 16% do portfólio, com uma redução de 211 toneladas de plástico. O compromisso é de que 70% das embalagens sejam constituídas de conteúdo reciclado até 2030.

Website: https://www.grupopetropolis.com.br/sustentabilidade/relatorio-de-sustentabilidade/