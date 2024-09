Engie | Fato Relevante - Leilão de Transmissão 02-2024

A ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. (“ENGIE” ou “Companhia”), vem informar aos seus investidores e ao mercado em geral que a Companhia arrematou no Leilão de Transmissão nº 02/2024 (“Leilão”), promovido nesta data pela Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”), em consórcio com sua subsidiária integral ENGIE Brasil Transmissão de Energia Participações II S.A., o seguinte lote:

Lote Localização Extensão estimada (km) Prazo máximo de construção (meses) RAP Máxima (R$ milhões) RAP Contratada (R$ milhões) Deságio Investimento previsto pela Aneel

(R$ milhões) 1 SC/PR/MG/ SP/ES 780 60 486,4 252,2 48,14% 2.933,6

O Lote 1 prevê a instalação de cerca de 780 quilômetros de Linhas de Transmissão, compreendendo seis linhas de transmissão, duas subestações e um seccionamento novos, e continuidade na prestação de serviços de quatro linhas e duas subestações existentes, nos estados de Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo.

O prazo da concessão do serviço público de transmissão, incluindo o licenciamento, a construção, a operação e a manutenção das instalações de transmissão, será de trinta anos, contado da data de assinatura do Contrato de Concessão.

Com a conquista, a ENGIE segue em expansão no segmento de transmissão. “Fortalecer nossa posição no setor de transmissão é um dos focos da ENGIE Brasil Energia. A participação nos certames nos últimos anos e a implantação dos sistemas de transmissão Gralha Azul, no Paraná; Novo Estado, entre Pará e Tocantins; Gavião Real, no Pará, bem como o Sistema de Transmissão Asa Branca, em implantação nos estados da Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo, vem nos trazendo um fundamental aprimoramento técnico e experiência neste setor, tão importante para aumentar a segurança energética no país”, afirmou Eduardo Takamori, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da ENGIE Brasil Energia.

“Entramos neste leilão com confiança na nossa capacidade de desenvolvermos um projeto competitivo, com alto padrão de qualidade, saúde e segurança e com responsabilidade socioambiental. Nossa vitória no lote 1, que conta com sinergia com nossas atividades no Paraná, em Santa Catarina e em Minas Gerais, é resultado de meses de preparação, estudos de engenharia para otimização dos projetos e alinhamentos com o mercado, obtenção de propostas firmes de fornecedores e construtoras de primeira linha, mantendo nossos princípios de disciplina financeira, capacidade de execução e requisitos de segurança. É esse compromisso e profissionalismo que nos faz um player relevante não só para os stakeholders diretos da ENGIE Brasil Energia, mas para todo o setor elétrico no Brasil”, destaca Eduardo Sattamini, Diretor-Presidente da ENGIE Brasil Energia.

A Companhia reitera seu compromisso de manter os acionistas e o mercado em geral informados acerca do andamento deste e de qualquer outro assunto de interesse do mercado.

Florianópolis, 27 de setembro de 2024.

Eduardo Takamori Guiyotoku Eduardo Antonio Gori Sattamini Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Diretor-Presidente

