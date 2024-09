Comércio de peças ociosas pode suprir carência de frotas e oficinas mecânicas

A Comprei e Não Usei, um marketplace de peças pesadas ociosas de grande frotistas, busca se consolidar no mercado ao disponibilizar produtos de marcas como Mercedes, Scania, VW, Volvo, Wabco, Knorr Brense, ZF, Bosch, a preços competitivos. A empresa atende frotas de diversos portes e oficinas mecânicas em todo o Brasil, onde o setor de transporte rodoviário é essencial.

O mercado de transporte rodoviário no Brasil, responsável por aproximadamente 60% do escoamento de mercadorias, depende diretamente da manutenção eficiente de frotas. No entanto, o custo de reposição de peças é um desafio constante, principalmente devido à dificuldade de encontrar peças em desuso ou obsoletas. A Comprei e Não Usei surgiu como uma resposta a essa demanda, transformando peças ociosas em uma oportunidade de negócios, tanto para vendedores quanto para compradores.

Com mais de 5 milhões de peças, a plataforma se diferencia ao reunir itens que, antes parados em frotas de empresas como Saritur, Santa Edwiges, Grupo JCA (Cometa, 1001, Catarinense) e Rouxinol, agora podem ser reaproveitados. Segundo dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA), a vida útil das frotas tem aumentado nos últimos anos, o que reforça a necessidade de soluções alternativas de reposição de peças.

Além de operar diretamente em sua própria plataforma, a Comprei e Não Usei trabalha em grandes canais de venda como Mercado Livre e Mercado na Rede, oferecendo a oportunidade para pequenos negócios e oficinas adquirirem peças de qualidade a preços competitivos.

Website: https://www.compreienaousei.com/