Dia Nacional de Adotar um Animal chega a 24ª edição

Para fortalecer o conceito de que cada cidadão deve ser responsável pelo seu animal, a campanha educativa intitulada Dia Nacional de Adotar um Animal visa promover a posse responsável, estabelecendo uma mobilização em prol do direito dos animais.

Esta data estará sendo celebrada pelo 24º ano consecutivo no dia 4 de outubro e, conta com muitos apoiadores. É um convite para que aconteça um amplo debate, na tentativa de trocar o problema do abandono pela oportunidade da adoção responsável.

“Para mudar a sociedade é preciso que as pessoas mudem individualmente e, acreditem que com esta postura estarão caminhando na direção certa, aprimorando a conduta moral no que diz respeito ao relacionamento com os animais”, salienta Vininha F. Carvalho, ambientalista, idealizadora desta campanha educativa e editora da Revista Ecotour News.

A defesa do direito dos animais se faz estimulando a cidadania. É um desejo de fortalecer a responsabilidade social, e não apenas um ato filantrópico. Visa combater a causa e não apenas se preocupar em controlar as consequências. Ou seja, é preciso aprender a trocar o “D de Doação pelo B de Boa ação”.

Como colaborar:



- Realizando a divulgação desta proposta para os amigos, nas escolas, nas igrejas, visando ecoar no coração das pessoas.

- Através de cartazes confeccionados com muito carinho e criatividade, poderá ser feita a divulgação em vários locais públicos, clinicas veterinárias e pet shops.

- Cada aliado que se disponha ajudar, será sempre uma grande conquista e aumentará a possibilidade de diminuir o número de animais abandonados.





Website: https://www.revistaecotour.news