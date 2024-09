A NielsenIQ (NIQ), empresa líder mundial em inteligência do consumidor, anunciou dois avanços em inteligência artificial que validam ainda mais sua posição de liderança. O BASES AI e o primeiro grande modelo de linguagem do setor de bens de consumo embalados (CPG) ajudarão os clientes da NIQ a aproveitar o poder da IA ??responsável para promover a inovação e aumentar a participação no mercado. A NIQ também falará sobre as tendências de IA em inteligência de compra do consumidor e inovação em um painel na quinta-feira, 19 de setembro, às 14h20, horário do leste dos EUA, intitulado “Does AI Know What We Truly Want? How Synthetic Respondents Are Disrupting Product Innovation” (A IA sabe o que realmente queremos? Como os entrevistados virtuais simulados estão promovendo uma disrupção na inovação de produtos).

O BASES AI é uma plataforma que utiliza dados autorizados pelo consumidor sobre padrões de consumo em centenas de milhares de lares para imitar o comportamento do consumidor. A plataforma tem acesso aos dados em tempo real, o que possibilita a criação de grandes painéis de entrevistados virtuais simulados para replicar técnicas e metodologias confiáveis ??de pesquisa de mercado em uma fração do tempo. Em vez dos dias ou semanas que levariam para reunir o feedback humano, o BASES AI pode oferecer análise de potencial de conceito em apenas 10 minutos. As empresas do setor de bens de consumo embalados podem utilizar estas pontuações, assim como orientação diversificada sobre motivadores de interesse e exclusividade, para iterar ideias antes da qualificação final com consumidores humanos. A velocidade e a qualidade do BASES AI significam que um maior volume de ideias pode ser avaliado, reduzindo, ao mesmo tempo, os cronogramas gerais de inovação. O lançamento do BASES AI para testadores beta na América do Norte é acompanhado pelo lançamento do primeiro modelo de linguagem específico de CPG da NIQ, que potencializa os recursos avançados de segmentação de produtos da principal plataforma de medição de varejo, a Discover, da NIQ. Ao utilizar o banco de dados de 160 milhões de produtos da NIQ, o modelo supera os modelos LLM públicos em mais de 7x em sua capacidade de codificar itens de forma rápida e precisa. Com acesso a novos aceleradores, o modelo continuará a evoluir tanto em capacidade quanto em sofisticação, oferecendo aos nossos clientes o Full View™ de seu mercado e consumidores por meio de informações inigualáveis.

“Como líder em inteligência de consumidor, liberamos informações de missão crítica”, disse Ramon Melgarejo,presidente, Análise Estratégica e Insights na NIQ. “Em um mercado de consumo em rápida evolução com foco na inovação baseada em tendências, dados de alta qualidade são essenciais, e a capacidade de aproveitar e extrair informações destes dados fará toda a diferença no mundo. Estes lançamentos são os exemplos mais recentes de como implantamos o nosso poder analítico em conjuntos de dados líderes de mercado para gerar informações inigualáveis ??que ajudam empresas do setor de bens de consumo embalados a ganhar participação de mercado globalmente.”

O conjunto de produtos de classe mundial da NIQ traz o poder de 2.000 engenheiros com foco na análise de US$ 7,2 trilhões em gastos anuais globais do consumidor e dados de mais de 3.200 parcerias exclusivas de varejistas. Com um amplo conjunto de fontes de dados que abrange vários países e milhares de cientistas de dados com foco no desenvolvimento de soluções de inteligência empresarial responsáveis ??baseadas em IA, a NIQ continua sendo líder de mercado na criação, manutenção e geração de novas participações de mercado para clientes.

O BASES AI e o modelo de linguagem do setor de bens de consumo embalados da NIQ são as mais recentes soluções baseadas em IA entre o vasto conjunto de produtos existentes da NIQ. A empresa anunciou recentemente a integração dos dados de medição do Painel do consumidor e do varejo na plataforma NIQ Discover que transforma o cenário de informações do consumidor por meio de modelos analíticos avançados e recursos sempre ativos que fornecem perspectivas personalizáveis ??do cliente em resposta às suas consultas de missão crítica. Esta plataforma baseada em nuvem é uma das várias melhorias recentes do produto, incluindo a integração do Microsoft Azure Marketplace; colaboração da Tik Tok Shop; e serviços do NIQ Spaceman para parceiros internacionais da SPAR no mundo inteiro. Estes anúncios vêm na esteira da ferramenta de IA generativa da empresa com pesquisa global, análise de dados personalizada e recomendações para a tomada de decisão informada, a NIQ Ask Arthur, lançada no início deste ano.

“O desejo de inovar e se destacar está codificado no DNA da NIQ há mais de um século”, acrescentou Mohit Kapoor, diretor de tecnologia da NIQ. “A integração completa do GfK cria uma empresa com cerca de 25.000 clientes, analisando regularmente 2,48 trilhões de transações semanais. A capacidade única da NIQ de oferecer o Full View™ – a visão mais completa e clara do mundo sobre o comportamento de compra do consumidor com análise preditiva alimentada por IA, nos permite experimentar um número ainda maior de parâmetros, nos posicionando de forma única para capturar a oportunidade de mercado pelos próximos 100 anos.”

A NIQ também proporciona regularmente informações exclusivas e proprietárias sobre tendências globais de consumo, incluindo o seu último relatório SpendZ, uma visão abrangente das tendências de gastos da Geração Z, e relatórios regulares do Consumer Outlook que analisa tendências, comportamentos e sentimentos.

