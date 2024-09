Mídia programática e publicidade é tema de palestra no Digitalks 2024

A mídia programática e a integração com outras plataformas de comunicação e publicidade serão tema de palestra durante a 2ª edição do Programmatic Day. O encontro acontece no Digitalks 2024 – evento de negócios e mercado digital de São Paulo – entre os dias 25 e 26 de setembro, na capital paulista.

Novo Chief Revenue Officer (CRO) da Join Ads, empresa brasileira de monetização de sites e aplicativos na América Latina, Rafa Russo vai comandar o painel “Mídia Programática além da Publicidade”.

“Quero mostrar uma visão ainda mais profunda sobre o ecossistema de mídia programática, onde o mercado está, a integração com podcasts e mídias tradicionais, além de inbound, outbound e muito mais”, adianta o profissional. “É a primeira vez que participamos do Digitalks, estamos ansiosos e animados”, complementa.

Número 1 em mídia programática no Brasil e entre as dez no ranking mundial, a Join Ads terá, ainda, um stand na feira, com ativações e surpresas para os visitantes. “Quem conhece a Join sabe que inovação é com a gente mesmo. Gostamos de atrair a atenção do público, que com certeza vai se surpreender com o que estamos preparando para o Digitalks”, garante Russo, que adianta: a já famosa máquina de dólares da Join Ads marcará presença no stand.

A palestra “Integração de Mídia Programática com outras estratégias de marketing” acontece no segundo dia de evento, 26 de setembro, às 11h10. Além de Rafa Russo, subirão ao palco Edwin Junior, Co-CEO & Founder da Jones, e Marcos Braga, CEO do Amigos de Mercado.

“Como líderes de mercado, conhecemos os atalhos certos para o crescimento do cliente. Durante a palestra, vamos debater como esses meios de marketing, publicidade e comunicação podem ser aliados para o sucesso. A ideia é dividir o conhecimento para multiplicar os resultados”, finaliza Russo.

Programmatic Day e Digitalk

O Digitalks 2024 vai debater as tendências e inovações em marketing digital, tecnologia, mídia social e e-commerce. O encontro acontece nos dias 25 e 26 de setembro, no São Paulo Expo, e vai debater, entre outros assuntos, como as novas tecnologias e estratégias digitais estão moldando o futuro.

Pelo segundo ano, o Digitalks apresenta o Programmatic Day, único evento de mídia programática do Brasil. O evento foi pensado para proporcionar a um grupo influente de executivos e compradores de mídia a oportunidade de se reunirem para discutir os desafios da mídia programática, explorar soluções, casos e estabelecer conexões.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site: https://digitalks.com.br/expo/.

Sobre a Join Ads

A Join Ads é uma Ad Network de monetização de sites e aplicativos. Certificada pelo Google, a foi desenvolvida para trazer um perfil humanizado para grandes publishers e anunciantes. A empresa tem como principal objetivo capacitar e apoiar o sucesso de parceiros por meio de soluções inovadoras de monetização. A partir da mídia programática, utilizam tecnologias avançadas para segmentar e exibir anúncios relevantes para o público-alvo, aumentando a eficácia das campanhas.

