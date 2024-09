Nos últimos anos, as oscilações nos termômetros variam constantemente, em uma semana a temperatura chega aos 10ºC e depois de alguns dias marca 30ºC. Essas variações de temperatura exigem uma rápida adaptação para garantir um ambiente agradável em casa, no escritório e em outros espaços fechados.

Um estudo recente da Associação Brasileira de Climatização e Refrigeração (ABRAVA) aponta que ambientes com temperaturas controladas não apenas aumentam a produtividade em locais de trabalho, de estudo e residências, como também melhoram a qualidade do ar, especialmente em grandes centros urbanos, onde a poluição é uma preocupação constante para a saúde da população.

“Quando o ar-condicionado é utilizado de maneira correta, traz conforto ao ambiente independentemente da estação do ano. Em locais de trabalho ou estudo, a regulamentação térmica é essencial para a manutenção de um ambiente produtivo e confortável, influenciando diretamente o desempenho e a saúde das pessoas”, explica Bruno Furlin, coordenador de projetos e aplicação da Fujitsu General do Brasil, multinacional japonesa de ar-condicionado que está no Brasil há 44 anos.

Além do conforto, a tecnologia utilizada nesses aparelhos oferece benefícios adicionais como filtragem avançada do ar e controle de umidade. É possível afirmar, portanto, que além de tudo, o ar-condicionado desempenha também um papel crucial na proteção da saúde nesses períodos. As variações de temperatura podem causar desconfortos, como resfriados, alergias e problemas respiratórios, especialmente em pessoas mais vulneráveis. “Sistemas de ar-condicionado modernos, equipados com filtros de alta eficiência, ajudam a purificar o ar, removendo partículas de poeira, poluentes e alérgenos, criando um ambiente mais saudável”, explica o especialista.

Funções inteligentes de funcionamento do ar-condicionado

O modo econômico é uma das diferentes funções no equipamento que garante a transição inteligente entre aquecimento e refrigeração, mantendo a temperatura ideal no ambiente sem a necessidade de ajustes constantes e contribuindo para evitar o desperdício de energia. “Essa tecnologia, aliada à robustez dos condensadores, assegura um funcionamento eficiente mesmo em condições climáticas extremas, tornando os produtos ideais para diversas regiões”, pontua Furlin.

A eficiência energética na maioria dos equipamentos de ar-condicionado são projetados para oferecer desempenho superior com menor consumo de energia, garantindo não apenas conforto, mas também economia. “Aqui na Fujitsu General do Brasil, os equipamentos High Wall da Linha Premium, possuem dois tipos de filtro especiais, o filtro de íons e o filtro de catequina de maçã, eles elevam a qualidade do ar ao esterilizá-lo, removendo bactérias e outros microrganismos, além de neutralizar odores, proporcionando um ambiente mais saudável e agradável”, explica Bruno Furlin.

Por fim, o especialista ainda ressalta que a importância de realizar manutenções preventivas e ligar o ar-condicionado alguns minutos antes de utilizar o ambiente, garante uma climatização eficiente e prolonga a vida útil dos equipamentos. “Investir em um bom sistema de ar-condicionado durante as transições de temperatura é uma decisão que vai muito além do conforto. Trata-se de uma medida preventiva para garantir a saúde e o bem-estar de todos. Ao optar por um ar-condicionado de qualidade, é possível desfrutar de um ambiente confortável e saudável, independentemente das condições climáticas externas”, finaliza Bruno Furlin, coordenador de projetos e aplicação da Fujitsu General do Brasil.

