A NielsenIQ (NIQ), empresa líder mundial em inteligência do consumidor, lançou seu tão esperado relatório Mid-Year Consumer Outlook: Guide to 2025, identificando macro catalisadores em todos os setores. O estudo prospectivo constatou que os consumidores permanecem determinados e resistentes, apesar da incerteza, fornecendo um roteiro estratégico para os varejistas que desejam conquistar os consumidores nos próximos 12 a 18 meses e além.

O relatório prevê que os consumidores globais gastarão US$ 3,2 trilhões a mais em 2025, o que representa um crescimento de quase 6% em comparação com 2024, de acordo com o World Data Lab.

Com a economia global enfrentando desafios contínuos e sem precedentes, a compreensão do comportamento do consumidor tornou-se essencial para as empresas que buscam prosperar em um cenário em constante evolução. O estudo semestral da NIQ oferece uma análise abrangente do impacto de eventos e tendências econômicas sobre a confiança do consumidor, mudanças nas atitudes do consumidor e percepções importantes sobre os fatores que influenciam as decisões de compra. O relatório também explora as variações regionais, fornecendo uma análise aprofundada da dinâmica exclusiva da Ásia-Pacífico, Europa, América do Norte, Oriente Médio e América Latina.

Com a incerteza iminente em torno de crises geopolíticas, estabilidade econômica e saúde ambiental, os consumidores estão se tornando resilientes e gastando onde é mais importante. Isso mostra uma mudança resolutade consumo cauteloso para consumo intencional, com foco em um senso de prosperidade e bem-estar.

“Há uma demanda crescente por insights impulsionados por IA baseados em grandes quantidades de dados granulares que apenas a NIQ pode fornecer”, disse Tracey Massey, COO da NIQ. “Manter-se a par do comportamento atual e esperado do consumidor, que é comparado globalmente, agora é essencial para estabelecer e manter qualquer vantagem competitiva”.

Catalisadores globais de mudança para 2025:

Prontidão para IA: 40% dos consumidores aceitariam uma recomendação de produto de seu assistente de IA, e 40% utilizariam IA para automatizar e acelerar suas decisões diárias de compras, tornando essencial para as empresas avaliar quais avanços em IA atrairão os consumidores e fornecer opções para apoiar os consumidores mais velhos.

40% dos consumidores aceitariam uma recomendação de produto de seu assistente de IA, e 40% utilizariam IA para automatizar e acelerar suas decisões diárias de compras, tornando essencial para as empresas avaliar quais avanços em IA atrairão os consumidores e fornecer opções para apoiar os consumidores mais velhos. A ascensão e o impacto dos medicamentos GLP-1: 31% dos consumidores globais provavelmente usariam um medicamento para apoiar a perda de peso, mas os medicamentos GLP-1 terão um amplo impacto ao inspirar novas fontes de gastos, influenciar estilos de vida dos consumidores e moldar normas de comportamento interpessoal.

31% dos consumidores globais provavelmente usariam um medicamento para apoiar a perda de peso, mas os medicamentos GLP-1 terão um amplo impacto ao inspirar novas fontes de gastos, influenciar estilos de vida dos consumidores e moldar normas de comportamento interpessoal. Evolução omnicanal: A revolução do comércio social levouàevolução do omni, com um aumento de 11,6% no desempenho das vendas online globais e a ascensão da gamificação, com 36% dos consumidores dizendo que gastariam mais em uma compra por causa de uma experiência no aplicativo.

A revolução do comércio social levouàevolução do omni, com um aumento de 11,6% no desempenho das vendas online globais e a ascensão da gamificação, com 36% dos consumidores dizendo que gastariam mais em uma compra por causa de uma experiência no aplicativo. Custos de commodities em alta: 60% dos entrevistados disseram que comprariam menos lanches e produtos de confeitaria se os preços continuarem a aumentar ou permanecerem altos nos próximos três meses – a maior resposta de “desistência” entre todas as categorias pesquisadas. Cacau (+128%), Café (+43%) e Leite (+44%) são “commodities quentes”, conforme averiguações da Trading Economics, com os preços crescentes impactando as vendas em volume das categorias/produtos relacionados.

Principais tendências que moldam os gastos esperados para 2025:

A principal preocupação dos consumidores continua sendo o aumento dos preços dos alimentos (33%), seguida pelo aumento dos custos com serviços públicos (20%) e a ameaça de uma recessão econômica (19%). As mudanças climáticas são a quarta preocupação (14%), devido aos numerosos eventos climáticos extremos ao redor do mundo. A maioria (67%) dos consumidores pesquisados globalmente afirma que é provável que mudem ou experimentem uma nova marca devido a preços mais baixos.

Eles pretendem continuar reduzindo gastos com itens não essenciais, como refeições fora de casa (38%), entretenimento fora de casa (37%) e entrega de alimentos/comidas para levar (36%). Espera-se uma redução nos gastos com atividades fora de casa, enquanto escolhas intencionais em torno de entretenimento em casa (48%) e gastos com socialização/encontros (46%) devem ser mantidas em 2025. Por sua vez, o interesse por produtos de marca própria continua a crescer, com 50% dos consumidores comprando mais produtos de marca própria do que nunca. Além disso, 40% dos consumidores globais dizem que trocariam para um produto de marca própria que gostam, mesmo que ele custe mais.

Consumidores da América do Norte estão mais preocupados com o aumento dos custos de habitação, enquanto um conflito global é uma das principais preocupações na África, no Oriente Médio e na Europa. O ritmo da inflação mensal de bens de consumo embalados (CPG) continua desacelerando nos países, com crescimento anual inferior a 2%. Regionalmente, a inflação de CPG também está em tendência de baixa, mas permanece acima da média na América Latina e na África. Os preços globais mensais subiram mais rapidamente na América Latina, que viu um crescimento de até 9% ao ano.

Oportunidades de upselling: consumidores intencionais estão dispostos a pagar um prêmio por atributos que consideram valiosos. Em Tecnologia e Duráveis, as vendas de smartphones e celulares com preços mais altos subiram 17% em 2023 em comparação com 2019, enquanto as opções econômicas caíram 32% no mesmo período.

“Nos últimos seis meses, houve uma mudança resoluta de hábitos de consumo cautelosos para intencionais. Os consumidores estão dispostos a gastar mais, mas permanecem conscientes das possíveis mudanças,” disse Lauren Fernandes, vice-presidente de Liderança de Pensamento Global da NIQ. “Os consumidores estão buscando valor em cada compra de várias maneiras. Eles estão distribuindo seus gastos de forma muito intencional – e esperam aproveitar qualquer excesso de maneira estratégica em 2025 e além”.

O relatório Mid-Year Consumer Outlook: Guide to 2025 da NIQ fornece insights importantes para que as empresas naveguem nas tendências e planejem estrategicamente para um crescimento sustentável. O relatório destaca uma mudança significativa no comportamento do consumidor – de consumo cauteloso para consumo intencional.

Sobre a NIQ:

A NIQ é a empresa líder mundial em inteligência do consumidor, oferecendo a mais completa compreensão do comportamento de compra do consumidor e revelando novos caminhos para o crescimento. A NIQ se uniuàGfK em 2023, reunindo as duas líderes do setor com alcance global incomparável. Atualmente, a NIQ tem operações em mais de 95 países, representando 97% do PIB mundial. Com uma leitura holística do varejo e os insights mais abrangentes sobre o consumidor – fornecidos com análises avançadas por meio de plataformas de última geração – a NIQ oferece o Full View™. Para informações adicionais, acesse www.niq.com

Sobre o Mid-Year Consumer Outlook: Guide to 2025:

O relatório Perspectiva de Consumo para o Meio do Ano: Guia para 2025 ou Mid-Year Consumer Outlook 2024, da NIQ, fornece uma avaliação analítica do estado dos consumidores, com base em uma pegada global de soluções de inteligência do consumidor e no feedback de mais de 17.000 consumidores on-line em 23 países. O objetivo: entender melhor o pensamento atual dos consumidores sobre o ambiente econômico, bem como o que eles estão comprando – e por quê. A pesquisa foi realizada entre junho e julho de 2024.

