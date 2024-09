Experience Summit reúne profissionais em Vitória (ES)

A sexta edição do Experience Summit acontece em Vitória no dia 24 de setembro entre 14h e 19h. Com programação voltada para especificadores, o evento reunirá cerca de 200 arquitetos, designers de interiores, decoradores e engenheiros, no Hotel Senac Ilha do Boi.

Ao todo, três palestras compõem o cronograma do evento e abordam temas como: neuro-arquitetura, relacionamento com clientes, tecnologia e marketing. Uma das palestrantes será Érica Saraiva, embaixadora nacional da Tintas Coral, que fará a palestra “Uma conversa sobre cores”, que abordará os processos criativos para a combinação ideal das cores e técnicas para acessar a subjetividade do cliente. “É uma conversa sobre cartelas e tendências e, principalmente, sobre como usar os tons para acessar os sentimentos potencializando os espaços”, destaca.

Já Lilian Santos, designer de interiores e marketing, especialista em revestimentos e colunista da edição online da Casa Vogue, apresentará a palestra “Briefing Sensorial”, um método desenvolvido por ela para capacitar especificadores com inteligência emocional e técnica.



“O objetivo é ensinar esses profissionais a entenderem seus clientes de maneira mais profunda, possíveis dentro de seu orçamento e necessidade. A partir daí, são construídas propostas que façam sentido para a vida do cliente, com autoridade, conhecimento e inovação”, explica Lilian, que também é CEO do Revestindo a Casa, do curso online Escola do Acabamento (reconhecida pelo MEC), embaixadora da Expo Revestir e Júri do Prêmio Best In Show.

Christie Schulka trará a palestra “Neurociência e a Arquitetura: o futuro do bem-estar em ambientes construídos”. Com mais de duas décadas de experiência atuando no mundo corporativo em empresas líderes em seus setores, está há 8 anos à frente do marketing da Roca Brasil Cerâmica, além de ser responsável pelas marcas Roca Cerâmica e Incepa WW. Com ampla formação nas áreas de marketing, neurociência e Design/Future(s) Thinking, tem experiência com projetos de inovação em marketing e serviços, buscando antecipar conceitos na prática e traduzir tendências.



“É a respeito deste olhar para o futuro, atuando no presente, que compartilharei com o público os insights para a construção”, convida Schulka.

Para André Moreira, Community Manager da ABC da Construção, o Experience Summit é uma oportunidade de troca de conhecimentos, networking e conexões de valor entre uns dos melhores profissionais do mercado.



“Nas 10 edições do evento que realizaremos até o final deste ano temos a intenção de unir todos os públicos que compõem as nossas verticais, ou seja, franqueados, indústrias, clientes e especificadores. Pensamos a fundo em cada detalhe dos eventos e na geração de valor percebido para todos os participantes", comenta A edição do Experience Summit Vitória tem o patrocínio da Villagres e o apoio da Roca Cerâmicas.



Sobre o ABC Experience

O ABC Experience é um dos maiores programas de relacionamento para especificadores do país. Por meio dele, a ABC da Construção tem como um de seus objetivos proporcionar momentos de conhecimento e troca de experiências entre profissionais de diferentes cidades e regiões.

O programa oferece diversos projetos, ações, campanhas e viagens no Brasil e ao redor do mundo, buscando apresentar aos parceiros novidades dos mercados de arquitetura e design. Entre as ações já realizadas estão palestras, visitas a fábricas, exposições, participação em feiras, workshops, webinars e mostras de decoração.

Serviço: Experience Summit Vitória

Data Evento: 24/09/2024

Horário: 14h às 19h

Local: Hotel Senac Ilha do Boi (R. Bráulio Macedo, 417 - Ilha do Boi, Vitória - ES, 29052-640)



Cronograma Previsto:

13h30-14h: Recepção / Cadastramento

14h-14h30: Boas-vindas ABC da Construção

14h30-15h20: Palestra 1 Lilian Santos - Tema: “Briefing Sensorial”

15h20-16h10: Palestra 2 Érica Saraiva - Tema: “Uma conversa sobre Cores”

16h10-16h45: Intervalo

16h50-17h10: Momento ABC Experience

17h10-18h10: Palestra 3 Christie Schulka - Head Marketing Roca Cerâmica - Tema: “Neurociência e a Arquitetura - O futuro do bem-estar em ambientes construídos”

18h10-18h30: Palavra final + Sorteio Brindes + Encerramento



As inscrições podem ser feitas através do link: https://www.sympla.com.br/evento/experience-summit-vitoria/2619556





