A ABB desenvolveu uma nova ferramenta para a plataforma ABB Ability™ Predictive Maintenance for Grinding (PMG), projetada para fazer a resolução de problemas e o diagnóstico no processamento mineral mais rápido e eficiente do que nunca.

Tradicionalmente, a resolução de problemas de tecnologias de moagem requer a presença in loco de um engenheiro ou o acesso remoto à planta para identificar o problema. A inédita aplicação em nuvem Trendex™ dá aos usuários visibilidade dos dados da falha em alta resolução 3 segundos antes e 1,3 segundo depois do evento. A Trendex joga os arquivos de eventos para a nuvem e relaciona seus dados aos registros transientes, oferecendo acesso quase instantâneo a dados operacionais, em qualquer dispositivo com internet. Além disso, provê diagnóstico aprimorado e visualização de funções que ajudam engenheiros a retomar a produção mais rapidamente.

Eliminar a necessidade de conexão remota direta e prover acesso quase imediato aos sinais relacionados aos eventos resultam em tempos de respostas menores do que uma viagem de um profissional até o site. Num processo como o de moagem mineral, em que cada minuto conta, paradas não programadas têm impacto significativo no negócio, prejudicando lucratividade e produtividade. A inclusão da Trendex na plataforma PMG da ABB vai oferecer aos usuários dados em tempo real para identificar falhas quando elas acontecerem, identificar a causa e retomar as operações, de qualquer lugar.

Os moinhos sem engrenagens da ABB (GMDs) são vitais para a extração eficiente de minerais críticos como o cobre, particularmente em sites em depleção. O desafio para a mineração é dar conta da crescente demanda por minerais críticos para a transição energética, viabilizando a infraestrutura necessária a esse objetivo.

“Paradas não programadas são desafios corriqueiros da mineração”, afirma Carlos Miguez Fernandez, gerente global de serviço para acionamentos de moinhos sem engrenagens da ABB. “No entanto, nos últimos anos, estamos vendo sistemas cada vez mais demandados para operar com máxima disponibilidade para atender a demanda por metais. Na ABB, constantemente buscamos melhorar a disponibilidade de equipamentos e reduzir custos operacionais – Trendex é o mais novo avanço desse esforço, que vai aprimorar nossa plataforma de manutenção preditiva para moagem e oferecer insights importantes em tempo real.”

A plataforma ABB Ability PMG é um serviço digital para manter, avaliar e analisar sistemas de GMDs. Oferece acesso aos parâmetros do sistema do equipamento e à visualização do desempenho, em relação à atividade anterior e a dados em tempo real, avaliando, ainda, demandas futuras de manutenção. A plataforma busca ampliar a vida útil dos ativos de moagem, favorecendo seu uso racional, a operação contínua e evitando paradas imprevistas. Com o aplicativo Grinding Connect, os usuários têm acesso a notificações em tempo real para a melhor gestão da frota da mina. Com a adição do Trendex, usuários podem ter acesso imediato aos sinais de eventos relacionados em alta resolução a partir de qualquer dispositivo com internet, em qualquer lugar, a qualquer tempo.

