PL Connection premia melhores marcas próprias do varejo no Brasil

Na noite desta quarta-feira, 18 de setembro, durante o PL Connection, evento que ocorre simultaneamente ao Latam Retail Show, foram revelados os vencedores da 1ª edição do Prêmio Excelência em Marca Própria, celebrando os principais destaques do setor. A ocasião reuniu os maiores nomes do varejo e da indústria de marcas próprias, reconhecendo os produtos que se destacaram pela inovação, design, sustentabilidade e preferência do público.

A premiação, idealizada pela Amicci e Francal, visa reconhecer os varejistas, indústrias e empresas de serviços que tiveram um papel fundamental no desenvolvimento de produtos exclusivos durante o ano de 2023 e o primeiro semestre de 2024. A iniciativa surge em um momento estratégico para o setor, já que, de acordo com dados da Nielsen, a participação das private labels no mercado brasileiro representava apenas 2% no primeiro trimestre de 2023, enquanto a média mundial é de 23%. Esse contraste aponta um imenso potencial de crescimento para o Brasil, colocando as marcas próprias no centro das atenções.

Para Antônio Sá, sócio-fundador da Amicci, “as marcas próprias ganham força porque têm se mostrado uma excelente opção de comercialização, pois oferecem liberdade para que você seja dono da própria estratégia. Essa premiação é importante para reconhecer e manter o crescimento do setor”.

A metodologia de avaliação do prêmio levou em conta aspectos como estratégia, conceito, execução, resultados e a integração dos produtos inscritos no mercado. O comitê julgador é composto por profissionais de alta relevância no setor, incluindo representantes de conselhos do varejo nacional, indústrias e redes de varejo que não estão concorrendo na premiação.

“Era um dos momentos mais aguardados do evento. Esta iniciativa destaca o compromisso e reconhecimento das marcas com a inovação e a qualidade. Vai além das feiras e eventos para reforçar a importância do desenvolvimento de produtos exclusivos para o mercado brasileiro”, afirma Fernando Ruas, CEO da Francal.

Os vencedores

A premiação contemplou cinco categorias: Marca própria mais querida, Melhor design de embalagem, Melhor case de inovação, Melhor case de sustentabilidade e Marca própria revelação. Cada categoria contou com três ganhadores, escolhidos por uma comissão de jurados especializados. Os vencedores de cada categoria receberam um troféu exclusivo e o Selo de Excelência, que poderá ser utilizado por um ano para destacar o reconhecimento no mercado.

Lista dos vencedores por categoria:

Categoria: Marca Própria Mais Querida

1º Lugar: Lasanha Veggie Sensation - Carrefour (Fabricada pela Mezzani)

2º Lugar: Latas Natalinas Member’s Mark - Sam’s Club (Fabricado pela Di Costa)

3º Lugar: Amido de Milho - COOP (Fabricado pela Santi)



Categoria: Melhor Design de Embalagem

1º Lugar: Linha Nachos Qualitá - Grupo Pão de Açúcar (Fabricado pela Romanato Alimentos)

2º Lugar: Batata Chips Peruanas Sweet Potato Member’s Mark - Sam’s Club (Fabricado pela Inka, criação da The Brand Crafters)

3º Lugar: Blush 3 em 1 Make Up - Grupo Panvel (Criação da Portal Brasil)



Categoria: Melhor Case de Inovação

1º Lugar: Snack Escova de Dentes - Petz (Fabricado pela Pet Union)

2º Lugar: Frutas Orgânicas Congeladas - Justo (Fabricado pelo Mercado Orgânico Brasil Digital)

3º Lugar: Sérum Peptídeos Pró-Colágeno Dermativ - Grupo Panvel (Fabricado pela Lifar)



Categoria: Melhor Case de Sustentabilidade

1º Lugar: Super Shake da Floresta - Mazô Mana (Fabricado pela Pronutrition)

2º Lugar: Starter Kit Lava Louças Natural - Rede São Paulo (Fabricado pela YVY)

3º Lugar: Granulado Higiênico de Madeira Roedores - Petz (Fabricado pelo Grupo Ecoenergia)



Categoria: Marca Própria Revelação

1º Lugar: Creme de Avelã Bontraz - Supermercado Koch (Fabricado pela Carino Ingredientes)

2º Lugar: Mel Laranjeira - Justo (Fabricado pela Melbras)

3º Lugar: Nuts Nutrabem - Grupo Panvel (Fabricado pela Selecionados Uniagro)



Os vencedores subiram ao palco para receber seus troféus e compartilhar palavras de agradecimento, ressaltando a importância da colaboração entre varejo e indústria para o sucesso de marcas próprias. A premiação destacou o crescimento e a força deste segmento, reforçando o compromisso com inovação, qualidade e sustentabilidade.

Website: https://plconnection.com.br/