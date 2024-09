Tecnologia antiga resiste e se mantém essencial em empresas

Embora o avanço tecnológico tenha introduzido uma infinidade de novas ferramentas de comunicação, o SMS, criado nos anos 1990, continua a ser uma peça-chave na estratégia de muitas empresas. Aparentemente ultrapassada, essa tecnologia se destaca por sua simplicidade, eficácia e confiabilidade, tornando-se indispensável em diversos segmentos, desde o marketing até a segurança da informação.

A longevidade de uma tecnologia confiável

Com o surgimento de novas plataformas como WhatsApp, Telegram, e aplicativos de mensagem instantânea, é fácil pensar que o SMS estaria obsoleto. No entanto, as estatísticas mostram o contrário. O SMS é uma ferramenta de comunicação que continua sendo amplamente utilizada no mundo dos negócios. De acordo com dados da Statista, mais de 5 bilhões de pessoas têm a capacidade de enviar e receber SMS em todo o mundo, demonstrando o alcance massivo dessa tecnologia simples e eficaz.

Mesmo em mercados altamente digitalizados, o SMS ainda é amplamente utilizado por empresas para comunicação direta e eficiente. Segundo um estudo da GSMA, mais de 95% das mensagens SMS são lidas em até três minutos após o recebimento, uma taxa impressionante de engajamento em comparação com outros canais, como o email ou as redes sociais. Isso coloca o SMS como uma das formas mais imediatas e eficazes de alcançar o público.

Eficácia do SMS marketing e comunicação direta

De acordo com Italo Migotto, especialista em Disparo de SMS, uma das principais razões para a permanência do SMS nas estratégias empresariais é sua alta taxa de abertura. Enquanto e-mails podem ser facilmente ignorados ou classificados como spam, o SMS tem uma taxa de abertura de 98%, segundo um estudo publicado pela Mobile Marketing Association (MMA). Isso significa que as mensagens enviadas têm uma grande probabilidade de serem lidas, o que é crucial para empresas que buscam resultados rápidos e diretos em suas campanhas de marketing.

Além disso, o SMS tem a vantagem de ser não invasivo, porém eficiente. Ele não requer conexão com a internet, pode ser recebido em qualquer tipo de celular, e é simples o suficiente para que qualquer pessoa consiga ler e entender rapidamente a mensagem. Isso é especialmente relevante para ações promocionais, lembretes de consultas, atualizações de status de pedidos e até mesmo para envio de códigos de autenticação em dois fatores (2FA), uma prática cada vez mais comum no setor de segurança digital.

O SMS também se provou uma excelente ferramenta para fidelização de clientes. Campanhas de SMS marketing bem planejadas conseguem não apenas atrair novos consumidores, mas também manter os atuais engajados. Estudos indicam que a taxa de resposta a mensagens SMS pode ser até 8 vezes maior do que em campanhas de e-mail marketing, de acordo com a CTIA – The Wireless Association.

Segurança e confiabilidade em alta

Outro motivo pelo qual o SMS continua sendo essencial para as empresas está relacionado à segurança e confiabilidade. Muitas instituições financeiras, por exemplo, utilizam o SMS como canal primário para envio de códigos de autenticação e verificação. Isso acontece porque o SMS é um meio de comunicação mais direto e menos suscetível a ataques cibernéticos em comparação com outros sistemas online. O fato de o SMS operar fora da internet o torna menos vulnerável a ações de hackers e falhas de rede.

O autenticador em dois fatores (2FA) por SMS tornou-se uma prática padrão em setores como bancos, comércio eletrônico e plataformas de redes sociais, como uma camada extra de segurança para proteger informações sensíveis. Além disso, o SMS também é usado por órgãos governamentais para enviar alertas de segurança, sejam sobre desastres naturais, informações de saúde pública, ou atualizações sobre serviços essenciais.

Essa confiabilidade se torna ainda mais importante em situações emergenciais. Estudos da Pew Research indicam que 70% dos usuários de celular preferem receber alertas urgentes, como avisos de saúde ou segurança pública, via SMS, ao invés de e-mails ou aplicativos que requerem uma conexão à internet.

O papel fundamental do SMS no mundo corporativo

O SMS também é amplamente usado em processos logísticos, como atualizações de status de entregas e confirmação de pedidos. Grandes cadeias de varejo e empresas de logística têm adotado o SMS para manter seus clientes atualizados em tempo real, garantindo uma comunicação eficaz durante o processo de entrega de produtos.

O mesmo estudo da Statista aponta que 61% dos consumidores preferem receber atualizações sobre suas compras via SMS, em vez de outros métodos de comunicação, uma preferência que reflete o valor dessa tecnologia nas operações comerciais cotidianas. Isso demonstra que, para as empresas, o SMS vai além do marketing, oferecendo soluções de comunicação prática e de baixo custo em várias áreas operacionais.

Outro ponto que reforça a permanência do SMS é o seu baixo custo. Comparado a outras ferramentas de marketing e comunicação digital, o SMS é extremamente acessível, tanto para grandes corporações quanto para pequenas e médias empresas. Ele não requer um investimento significativo em infraestrutura, tornando-se uma opção econômica para campanhas que precisam de resultados rápidos e diretos.

Um futuro promissor para o SMS

A ideia de que o SMS é uma "tecnologia antiga" pode levar a subestimá-lo, mas a realidade é que sua simplicidade e eficácia continuam a garantir seu lugar nas estratégias corporativas modernas. Sua capacidade de adaptação a novos contextos, como o marketing digital e a segurança cibernética, faz do SMS uma ferramenta que, apesar de décadas de existência, se mantém relevante e essencial.

O mercado global de SMS, por exemplo, continua a crescer. De acordo com a Juniper Research, o envio de mensagens de SMS comerciais deve atingir 3,5 trilhões de mensagens por ano até 2028, reforçando ainda mais sua importância no mundo corporativo. Esse crescimento é um indicativo de que, mesmo em um mundo cada vez mais digital e conectado, o SMS permanece indispensável para empresas que buscam resultados rápidos, diretos e mensuráveis.

Assim, ao invés de ser superado por novas tecnologias, o SMS se mantém como um pilar essencial para a comunicação empresarial, mostrando que, às vezes, as soluções mais simples e antigas ainda são as mais eficazes.

