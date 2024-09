Habilidades interpessoais podem alavancar carreiras

Um relatório recente do Fórum Econômico Mundial (FEM) revelou que, até 2027, podem surgir 69 milhões de novas oportunidades de trabalho em todo o mundo. Por outro lado, 83 milhões de vagas de emprego existentes devem desaparecer.

De acordo com o relatório “Future of Jobs 2023”, noticiado pela revista Exame, um elemento deve ganhar destaque em um ambiente de profundas transformações no mercado de trabalho mundial: as skills first (“habilidades primeiro”, em tradução livre).

As skills first fazem parte de uma filosofia de gestão de talentos que prioriza as habilidades e competências individuais em processos como aquisição, desenvolvimento e retenção de talentos. O conceito prevê que habilidades e competências sejam consideradas antes do histórico profissional e formação acadêmica.

Nesse cenário, Liane Sanerip, diretora da Enterpriserh - consultoria de RH (Recursos Humanos) -, ressalta que as soft skills ganham destaque. Ela explica que essas habilidades podem ser desenvolvidas por uma pessoa visando aprimorar seu comportamento e emoções.

“Muitas pessoas se perguntam o que essas habilidades têm a ver com a carreira profissional, e a resposta é ‘tudo’. São elas [habilidades] que protagonizam o dia a dia no trabalho, como por exemplo, a maneira de se comunicar, se relacionar com outras pessoas e resolver problemas”, diz Sanerip.

O relatório do FEM apresenta uma série de orientações para implementar o conceito de skills first em uma empresa:

Articular as habilidades necessárias nas descrições de vagas de trabalho, além de alavancar e reconhecer métodos inovadores de avaliação de habilidades;

Desenvolver programas de treinamento com base em habilidades;

Impulsionar o lifelong learning e o acesso a ambientes de aprendizagem;

Produzir caminhos baseados em habilidades para promoção de talentos;

Promover a cultura, as políticas e a mentalidade que colocam as habilidades em primeiro lugar.

Empregar uma linguagem de habilidades comuns.

Sanerip ressalta que as habilidades interpessoais podem ser usadas para alavancar carreiras. “Atualmente, soft skills são cada vez mais valorizados pelas empresas. Imagine alguém com conhecimento técnico excelente, mas sem habilidades comportamentais e emocionais. Dificilmente, essa pessoa seguiria para um cargo de gestão e liderança, ou mesmo promoções”, afirma a diretora da Enterpriserh.

A Enterpriserh foi fundada no ano 2000 pela sócia majoritária Sanerip. A consultoria atua com administração de estagiários, programas de incentivo e premiação e de saúde e bem-estar, além de administração de aprendizes, recrutamento e seleção.

