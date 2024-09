TelevisaUnivision, Inc. ("TelevisaUnivision" ou a "Empresa"), a empresa líder mundial em mídia e conteúdo em língua espanhola, anunciou a nomeação de Daniel Alegre como Diretor Executivo da Empresa, a partir de 19 de setembro de 2024. Como parte do processo de planejamento de sucessão a longo prazo do Conselho Administrativo, o Sr. Alegre irá suceder Wade Davis, que fará a transição para a função de Vice-Presidente do Conselho Administrativo e continuar como membro do Comitê Executivo do Conselho.

O Sr. Alegre, proveniente do México, tem intensos laços com a comunidade hispânica e profunda experiência de trabalho nos EUA, México e América Latina. Ele é um executivo experiente com mais de 30 anos de experiência mundial em mídia, entretenimento e tecnologia. Mais recentemente, foi Diretor Executivo da Yuga Labs, uma empresa líder em web3. Anteriormente, o Sr. Alegre atuou como Presidente e Diretor de Operações da Activision Blizzard, supervisionando estúdios de jogos internacionais e a comercialização de franquias dos renomados videogames da empresa. Antes desta função, o Sr. Alegre esteve no Google, onde teve um histórico consistente de impulsionar o alcance e o crescimento da receita durante seus 16 anos de permanência. Lá, ocupou diversas funções executivas, incluindo Presidente de Parcerias Globais e Estratégicas, Presidente de Compras e Pagamentos e Presidente na Ásia-Pacífico e América Latina. O Sr. Alegre abriu os escritórios do Google em toda a América Latina e Ásia, sendo pioneiro da primeira rede de parceria estratégica da empresa nas regiões. Antes do Google, o Sr. Alegre iniciou sua carreira em rádio e música no México e na América Central.

“Em nome do Conselho, estou animado para dar as boas-vindas a Daniel na TelevisaUnivision enquanto empreendemos a próxima fase de nossa jornada estratégica com foco em maior integração e otimização", disse Alfonso de Angoitia, Presidente Executivo da TelevisaUnivision. "Tem sido um ambiente de mídia muito dinâmico, e somos gratos pelo que Wade realizou na mudança de rumo da Univision e na subsequente fusão transformadora entre a Univision e a área de conteúdos da Televisa para criar a TelevisaUnivision, a empresa líder mundial em mídia e conteúdo em espanhol. Estamos orgulhosos de ser administradores de uma empresa criadora de conteúdo histórica e em crescimento, contendo a maior biblioteca em espanhol de propriedade intelectual rica e icônica. À medida que buscamos aumentar nossa posição de mercado incomparável e os investimentos recentes em nossas plataformas lineares e de transmissão digital, bem como nossos produtos de notícias e esportes, Daniel é o líder certo na hora certa para assumir o comando. Sua experiência operacional mundial única trabalhando nos EUA, México e América Latina em tecnologia, plataformas digitais e entretenimento, aperfeiçoada ao longo de três décadas, é exatamente o que a TelevisaUnivision precisa para impulsionar nossa próxima fase."

O Sr. Alegre disse: “O cenário da mídia está passando por uma transformação profunda e a TelevisaUnivision está estrategicamente posicionada para aproveitar novas oportunidades, enquanto permanece profundamente conectada às comunidades que atendemos. Os EUA e o México representam os mercados de língua espanhola mais valiosos e populosos do mundo, um grupo demográfico que está tendo mais destaque, tanto a nível regional como mundial. Com base na sólida fundação da TelevisaUnivision, na oferta internacional de conteúdo, nos investimentos contínuos em tecnologias de ponta e no alcance incomparável, estamos posicionados de modo exclusivo para continuar atendendo a este público crucial. Wade e toda a equipe da TelevisaUnivision criaram um grande negócio de mídia multiplataforma com qualidade de classe mundial e amplitude de entretenimento, notícias e programação esportiva. Estou na expectativa de trabalhar com nossas equipes e parceiros internacionais para aproveitar a grande história da TelevisaUnivision e levar a empresa a novos níveis."

"Em 2020, a Searchlight, a ForgeLight e a Liberty Global fizeram parceria com o Grupo Televisa em nossa aquisição da Univision, visando direcionar e transformar o negócio legado. O sucesso destes esforços abriu caminho para a fusão com a área de conteúdo da Televisa e criar a TelevisaUnivision, uma empresa incomparável no panorama de mídia hoje", disse o Sr. Davis. "Graças aos esforços de nossa equipe excepcional, a TelevisaUnivision tem proporcionado crescimento de receita acima do mercado de modo consistente, superado os mercados de publicidade dos EUA e do México, bem como lançado e expandido nosso negócio direto ao consumidor, ViX, para se tornar o maior serviço de transmissão digital dedicado em espanhol do mundo. Não poderíamos ter escolhido um sucessor melhor do que Daniel, que traz um histórico incrível de execução operacional e estratégica. Ele é o executivo ideal para levar a TelevisaUnivision para sua próxima fase de crescimento. O futuro da Empresa é brilhante, e estou na expectativa de apoiar Daniel e a equipe da TelevisaUnivision em minha função como Vice-Presidente do Conselho."

"Nós, juntos com a ForgeLight, investimos na Univision em 2020 em apoioàvisão da Wade de uma mudança de rumo completa e orientada ao crescimento do negócio", disse Eric Zinterhofer, sócio fundador da Searchlight Capital Partners, L.P. "A transação com a Televisa foi uma continuidade desta visão bem-sucedida em escala mundial, resultando em uma empresa de mídia hispânica verticalmente integrada e incomparável. Em coordenação com o Grupo Televisa, Wade e a equipe de gestão, executamos a integração da TelevisaUnivision, bem como o lançamento internacional do ViX, concluindo o processo de transformação de vários anos. Houve um alinhamento de longa data entre a TelevisaUnivision, Wade, Searchlight e o restante do Conselho para efetivar um plano de sucessão organizado para trazer um diretor executivo de classe mundial para liderar a Empresa nesta próxima fase de sua trajetória. Todos nós apoiamos muito Daniel e temos total confiança na estratégia e na equipe administrativa da Empresa."

Daniel Alegre é um executivo experiente com 30 anos de experiência em liderança mundial com foco em operações em tecnologia, plataformas digitais, comércio eletrônico e entretenimento. Atualmente, atua no Conselho da FEMSA, uma das principais varejistas mundiais de comércio e produtos farmacêuticos da América Latina e a maior engarrafadora de Coca-Cola do mundo. Ele também atua no Conselho da Cinepolis, a maior rede de cinemas da América Latina e uma das maiores do mundo. Mais recentemente, trabalhou como Diretor Executivo da Yuga Labs de 2023 a 2024. Antes da Yuga Labs, o Sr. Alegre foi Diretor de Operações da Activision Blizzard de 2020 a 2023, onde foi responsável por administrar todas as equipes de receita, desenvolvimento de jogos e liderança para as principais franquias de jogos eletrônicos da empresa. Anteriormente, o Sr. Alegre passou 16 anos no Google em diversas posições de liderança mundial, incluindo Presidente de Parcerias Globais e Estratégicas, onde foi responsável por desenvolver importantes relacionamentos estratégicos e acelerar a receita com parceiros ao redor do mundo; Presidente de Compras e Pagamentos; e Presidente na Ásia-Pacífico e América Latina, onde supervisionou a expansão da empresa em ambas as regiões.

O Sr. Alegre é bacharel, 'cum laude', pela Princeton University, com mestrado pela Harvard Business School e doutorado pela Harvard Law School. Ele é fluente em inglês, espanhol, francês e alemão.

