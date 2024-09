ST. GALLEN, Suíça, Sept. 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Sportradar (NASDAQ: SRAD) está para transformar ainda mais o cenário de apostas com o lançamento de micro mercados, a próxima geração de produtos de apostas ao vivo, nos principais esportes, abrindo novos fluxos de receita para as operadoras. Em um movimento estratégico, a Sportradar, em colaboração com a Tennis Data Innovations (TDI), lançará micro mercados para partidas de tênis ATP em outubro. Esta parceria exclusiva é mais uma forma de oferecer aos apostadores opções de apostas mais granulares e envolventes no tênis. * A Sportradar oferece atualmente micro mercados em outros esportes populares, incluindo futebol e pingue-pongue.



Com a utilização da inteligência artificial (IA) avançada e os dados profundos de tênis da TDI, a Sportradar oferecerá aos operadores uma solução de ponta que processa centenas de milhares de pontos de dados por partida. O resultado são oito micro mercados distintos que devem gerar aproximadamente 1.500 novas oportunidades de apostas por partida.

Exclusivo da Sportradar, os micro mercados de tênis ATP incluem:

O próximo break point

O próximo saque será um ace, um rally ou uma falta dupla

Quem fará o próximo ace

Todos os resultados de pontos (Jogador 1 vencedor; Jogador 1 Erro, Jogador 2 Vencedor; Jogador 2 Erro)

Total de tentativas em um ponto

Tipo de última raquetada (por exemplo, saque, retorno, direita, esquerda ou voleio)

Karl Danzer, Vice-Presidente Sênior de Serviços de Odds da Sportradar, disse: “O lançamento de micro mercados ressalta o compromisso da Sportradar em liderar o setor com tecnologia proprietária avançada para fornecer aos clientes oportunidades inigualáveis de envolver os fãs e gerar novas receitas em esportes de apostas extremamente populares, como o tênis.”

A Sportradar deve expandir ainda mais os micro mercados com a inclusão de futebol americano, beisebol, basquete e hóquei no gelo no primeiro semestre de 2025.

* A micro aposta ‘w uma forma de aposta ao vivo que permite que os operadores ofereçam apostas em resultados específicos de curto prazo dentro de um jogo ou evento.

Sobre a Sportradar

O Sportradar Group AG (NASDAQ: SRAD), fundado em 2001, é uma empresa líder global em tecnologia esportiva, criando experiências imersivas para torcedores e apostadores esportivos. Posicionada na interseção das indústrias de esportes, mídia e apostas, a empresa fornece às federações esportivas, mídia de notícias, plataformas de consumo e operadores de apostas esportivas uma gama de soluções de primeira classe para ajudar a expandir seus negócios. Como parceiro de confiança de organizações como ATP, NBA, NHL, MLB, NASCAR, UEFA, FIFA e Bundesliga, a Sportradar cobre cerca de um milhão de eventos anualmente em todos os principais esportes. Com profundos relacionamentos e experiência no setor, a Sportradar não está apenas redefinindo a experiência dos torcedores de esportes, mas também protege os esportes por meio da sua divisão de Serviços de Integridade e advocacia para um ambiente orientadoàintegridade para todos os envolvidos.

Para mais informação sobre a Sportradar, visite www.sportradar.com

