A Andersen Global adiciona firmas-membros na Ásia-Pacíficoàmedida que os escritórios da VDB Loi no Camboja e no Vietnã adotam a marca Andersen.

Liderados pelo sócio-gerente Jean Loi e pelo sócio sênior Edwin Vanderbruggen, a Andersen no Camboja e a Andersen no Vietnã operam na região há mais de 10 anos e oferecem um conjunto abrangente de serviços tributários e jurídicos, incluindo serviços bancários e financeiros, fusões e aquisições, corporativos, consultoria tributária, preços de transferência e disputas e litígios.

“Ao passo que o cenário econômico evolui e se torna mais complexo, também evoluem as expectativas e necessidades dos nossos clientes”, disse Edwin. “Ao nos tornarmos uma firma-membro da Andersen Global, reforçamos nossa capacidade de oferecer um serviço integrado e de classe mundial em todo o Camboja e Vietnã. A adoção da marca também acelera nosso crescimento, posicionando-nos para navegar pelas complexidades do mercado com uma experiência incomparável”.

“A dedicação inabalável deste grupoàexcelência eàgestão não só garante sua posição no mercado, mas também posiciona estrategicamente nossa organização para uma expansão contínua no Sudeste Asiático”, disse o presidente global e CEO da Andersen, Mark L. Vorsatz.

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas-membros independentes e legalmente separadas, composta por profissionais de impostos, jurídicos e de avaliação em todas as partes do mundo. Estabelecida em 2013 pela firma-membro dos EUA, Andersen Tax LLC, a Andersen Global agora conta com mais de 17.000 profissionais espalhados pelo mundo e está presente em mais de 475 locais por meio de suas firmas-membros e firmas colaboradoras.

