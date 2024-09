CEO da iDrust palestra em setembro na SAB-CFO

Junior Santos, CEO da iDrust, empresa de tecnologia especializada em operações com recebíveis, será um dos palestrantes do evento SAB CFO, entre 18 e 20 de setembro. O encontro corporativo acontece no Mavsa Resort, em Cesário Lange (SP).

O SAB CFO é um encontro corporativo, idealizado pela EBDI para estreitar relacionamentos entre c-levels, Chief Financial Officer (CFO), diretores financeiros, vice-presidentes de finanças e líderes da área financeira.

Santos explica que 75 CFOs e tomadores de decisão das maiores empresas do Brasil participarão do evento, que contará com uma série de discussões sobre gestão estratégica em um cenário econômico de ambiente volátil.

“CFO do futuro: cultura data-driven como força motriz da inovação financeira e desempenho organizacional” é o tema desta edição do evento. Durante os três dias de encontro, quatro aspectos principais serão discutidos.

O papel estratégico do CFO para alavancar os negócios na era digital será a primeira abordagem do SAB CFO, em seguida o papel do humano frente às inovações financeiras também será analisado. A Gestão financeira: tecnologia como aliada é o terceiro aspecto abordado e por fim, esta edição também irá tratar do futuro da área financeira.

Segundo Santos, o evento busca estimular a criação de soluções para desafios, ajudar nas estratégias de promoção das marcas, comemorar e expor cases de sucesso, com o intuito de melhorar o nível de motivação e engajamento dos profissionais participantes em suas respectivas organizações.

A palestra do especialista irá abordar como as inovações em meios de pagamentos podem apoiar o CFO na gestão financeira, em meio a um mundo VUCA. A sigla, originária do inglês, indica Volatilidade, Incerteza, Complexidade e Ambiguidade.

“O termo ‘Mundo VUCA’ é um conceito que indica a imprevisibilidade do mercado e a rapidez das mudanças que o afetam. Ele é utilizado para entender as oportunidades e ameaças de um planejamento estratégico, principalmente em um cenário instável e dinâmico”, explica Santos.

O especialista também destaca a importância do evento para o segmento de atuação da iDrust. “O mercado de securitização e meios de pagamento são grandes impulsionadores de negócio e financiamento das empresas no Brasil, com um potencial de escalar a economia e deixar as empresas mais competitivas e fomentar suas operações”.

Para Santos, participar do SAB CFO é uma oportunidade de levar as principais inovações e tendências do mercado de capitais e securitização do Brasil para um importante público. “Nestes três dias de evento com grandes executivos a palestra será um dos muitos momentos de networking, estamos felizes em contribuir”, celebra Santos.