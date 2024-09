Perficient, Inc. (Nasdaq: PRFT) ("Perficient"), líder mundial em consultoria digital que transforma as maiores empresas e marcas do mundo, anunciou hoje que irá organizar várias sessões de envolvimento de participantes na Dreamforce 2024, que irá ocorrer de 17 a 19 de setembro em San Francisco. A experiência em Salesforce Marketing Cloud da Perficient também será o assunto de uma apresentação para clientes na Dreamforce.

Para prosperar no mercado competitivo de hoje, as empresas devem aproveitar seus dados de interação digital com o cliente para criar experiências individualizadas que repercutam com os clientes e obtenham fidelidade. A Salesforce Marketing Cloud é uma poderosa plataforma de marketing digital de IA que pode converter dados do cliente em informações processáveis ??que geram resultados comerciais significativos.

Durante a Dreamforce, um líder em prover serviços financeiros e de seguros irá compartilhar sua jornada na criação de experiências personalizadas e integradas com uso da Salesforce Marketing Cloud, e como fez parceria com a Perficient para aumentar conversões, otimizar jornadas de clientes e tomar decisões impactantes com mais rapidez. A seguradora fará uma apresentação sobre a solução na quinta-feira, 19 de setembro, às 12h45, horário do Pacífico.

"A personalização não é mais um luxo; é uma necessidade para criar experiências significativas ao cliente e manter uma vantagem competitiva", disse Hari Madamalla, Vice-Presidente Sênior da Perficient. "Nossas equipes de consultoria e estratégia especializadas transformaram a estratégia de engajamento do cliente de nosso cliente com o poder da Salesforce Marketing Cloud. Munido com uma visão unificada de seus dados, nosso cliente agora pode conquistar seus clientes com conteúdo direcionado e ofertas com precisão sem precedente."

Entre em contato com os especialistas em Salesforce da Perficient na Dreamforce

A Perficient está organizando diversas sessões de envolvimento de participantes na Dreamforce, onde os especialistas em Salesforce da Perficient estarão disponíveis para discutir como os líderes empresariais podem aproveitar o poder da Salesforce na solução de problemas complexos. Além disto, a Perficient está apoiando o Girls Who Code e fará uma doação em nome de cada visitante.

Data Cloud + Databricks: Tão bons juntos quanto PB&J - Ocorrendo na terça-feira, 17 de setembro, às 14h, esta sessão irá explorar como estes dois produtos de vanguarda podem atuar juntos para elevar as estratégias de dados e impulsionar o sucesso dos negócios.

Comemore o lançamento da Salesforce Life Sciences Cloud - Una-se aos especialistas da Perficient para explorar soluções transformadoras e o valor exclusivo da Salesforce Life Sciences Cloud na quarta-feira, 18 de setembro, às 10h.

Mesa redonda sobre o sucesso da Salesforce: Estratégias para maximizar a ROI e impulsionar a inovação - Inicie contatos com colegas, compartilhe as melhores práticas e descubra soluções inovadoras para desafios comuns na quarta-feira, 18 de setembro, às 14h.

"A Dreamforce é nossa oportunidade de reunir grandes mentes da Perficient, Salesforce e nossos clientes para solucionar problemas empresariais complexos", disse Megan Glasow, Diretora Geral de Prática Global de Salesforce na Perficient. "Estamos na expectativa de compartilhar os mais recentes recursos de IA dentro da plataforma Salesforce e discutir como a Perficient vem aproveitando a IA para impulsionar eficiências aprimoradas, aperfeiçoar experiências do cliente e oferecer um valor ainda maior a nossos clientes."

A Perficient é um parceiro da Salesforce Consulting Summit, fazendo parcerias com clientes para melhorar resultados comerciais significativos e experiências do cliente com uso de vários recursos de Salesforce, como Data Cloud, Einstein AI, Marketing Cloud, Experience Cloud e nuvens do setor. Com mais de 15 anos de experiência e mais de 3.000 soluções de Salesforce implementadas, a equipe de especialistas certificados em Salesforce da Perficient se dedica a superar barreiras mediante a criação de experiências digitais inovadoras que impulsionam o sucesso e causam um impacto significativo.

Sobre a Perficient

A Perficient é a principal consultoria digital global. Nós imaginamos, criamos, projetamos e executamos soluções de transformação digital que ajudam nossos clientes a superar as expectativas dos clientes, superar a concorrência e expandir seus negócios. Com capacidades incomparáveis de estratégia, criatividade e tecnologia, trazemos ideias grandiosas e inovadoras, juntamente com uma abordagem prática para ajudar as maiores empresas do mundo e as maiores marcas a terem sucesso. Negociada na Nasdaq Global Select Market, a Perficient é membro do índice Russell 2000 e do índice S&P SmallCap 600. Para obter mais informações, acesse www.perficient.com.

