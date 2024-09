Experiência do cliente torna-se cartão de visita de empresas

Colocar os clientes no centro das atenções da empresa e fazer com quem eles tenham uma boa vivência ao usar os produtos e serviços de uma marca são ferramentas fundamentais para conquistar sua satisfação e fidelidade. Dados da CX Trends 2023, a maior pesquisa sobre experiência do consumidor no Brasil e que fez 2.166 entrevistas, apontam que 83% das pessoas ouvidas indicam que quando têm uma boa experiência com uma marca, fazem questão de elogiá-la publicamente ou indicá-la para amigos e familiares. Incentivar essa propaganda espontânea tem sido uma prioridade de empresas de diversos segmentos e muitas têm obtido reconhecimento de seu sucesso.

Como a Amil, finalista em sua categoria do Prêmio Reclame Aqui 2024, considerado o maior e mais importante prêmio de atendimento do Brasil, da mesma forma que a Amil Dental e a Amil One. A votação vai até 31 de outubro. E a participação é aberta a todos, através deste link. Em 2023, a Amil e a Amil Dental foram as vencedoras entre os planos de saúde e os planos odontológicos da 13ª edição da disputa, que contou com mais de 1,7 mil empresas inscritas e mais 17,4 milhões de votos. Finalista em 2022, a Amil One busca o primeiro lugar de seu segmento pela primeira vez.

“Estar entre os finalistas de três categorias mostra a grande confiança que os clientes têm na Amil e em seus serviços. E que estamos tendo sucesso no objetivo de colocar os beneficiários no centro das atenções de nossa empresa e de construir um relacionamento com eles que tem como pilares a confiança e o respeito. Parabéns a todos os envolvidos e muito obrigado pelo reconhecimento”, afirma o diretor-executivo de Operações e Atendimento ao Cliente da Amil, Marcelo Piccione.

O Hospital Samaritano Higienópolis, da Rede Total Care, da Amil, também é finalista em sua categoria do Prêmio Reclame Aqui 2024.

