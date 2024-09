O Prêmio Jovem Profissional da AESabesp, uma iniciativa da Associação dos Engenheiros da Sabesp para identificar e premiar jovens talentosos que apresentem trabalhos técnicos sobre saneamento e meio ambiente, nesta edição, oferecerá além da tradicional bolsa de estudos, um programa de mentoria.

A premiação acontecerá durante o 35º Encontro Técnico/Fenasan 2024 - de 22 a 24 de outubro, no Expo Center Norte/SP - o maior evento de saneamento e meio ambiente da América Latina, realizado pela AESabesp, em parceria com a Associação dos Especialistas em Saneamento (AESAN).

Neste ano, foram feitas três inovações, a primeira em relação à premiação. O 1º lugar recebe o troféu ouro e uma bolsa de estudo no valor de R$ 14.120 (quatorze mil e cento e vinte reais) em uma instituição escolhida pelo vencedor. O 2º lugar leva o troféu prata, um smartphone e inscrição para o 36º Encontro Técnico da AESabesp e o 3º lugar, o troféu bronze e inscrição para o Congresso em 2025.

A segunda inovação é que, além da tradicional bolsa de estudos, a 11ª edição do Prêmio Jovem Profissional oferecerá um programa de mentoria ao vencedor: "Ele poderá escolher cursos e contar com o acompanhamento de um mentor durante um ano, visando tanto o desenvolvimento profissional quanto pessoal", revela Maria Aparecida Silva de Paula, diretora social e coordenadora do Comitê Científico da Comissão Organizadora do Encontro Técnico AESabesp.

"Outra inovação nesta edição, foi o convite que fizemos às empresas para apadrinharem 16 jovens, os finalistas das edições de 2022 e 2023, que atuarão como trainees na Fenasan. A ideia é dar oportunidade deles desenvolverem suas competências e capacidades técnicas, aprendendo como apresentar produtos e serviços, realizando negócios em uma feira", detalha Maria Aparecida.

Como funciona a premiação

Podem participar do prêmio jovens até 30 anos. O objetivo é dar oportunidade aos profissionais de mostrarem sua capacidade intelectual no desenvolvimento dos temas voltados ao saneamento e meio ambiente. Em 2024, foram submetidos 320 trabalhos e, destes, 221 serão apresentados no Encontro Técnico. Os oito finalistas se apresentarão e serão avaliados por uma banca composta por profissionais do mercado e professores acadêmicos.

35º Encontro Técnico AESabesp/Fenasan 2024

A Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente - Fenasan e o 35º Encontro Técnico AESabesp serão ainda maiores este ano!

A visitação, que é gratuita, será integrada à feira Waste Expo Brasil 2024, destinada à gestão dos resíduos sólidos; reciclagem, limpeza pública, saneamento urbano e geração de energia sustentável. Juntos, os eventos ampliam as oportunidades de networking e negócios para os mais de 22 mil visitantes esperados.

Alinhamento aos ODS e ao ESG

O tema central desta edição é "Saneamento ambiental: condição fundamental para o enfrentamento das mudanças climáticas".

Alinhada aos ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU e aos conceitos de ESG, a edição 2024 continuará ampliando o diálogo em torno das questões de saneamento ambiental, meio ambiente e sustentabilidade e promovendo o compartilhamento de conhecimento altamente qualificado.

O evento reunirá especialistas e profissionais como engenheiros, químicos, biólogos, técnicos, pesquisadores, estudantes, gestores e empresários que atuam no saneamento ambiental e, de forma geral, todas as pessoas interessadas no avanço da aplicação dos conhecimentos da engenharia e das inovações tecnológicas no setor, com participação de congressistas, visitantes da Feira e as mais renomadas empresas da cadeia produtiva do saneamento: fabricantes, distribuidoras e prestadoras de serviços do mercado.

Além de polo de negócios e oportunidades de networking, o evento tem por objetivo a promoção e divulgação do desenvolvimento tecnológico do saneamento e de produtos empregados em sistemas de tratamento de água, adução e abastecimento e sistemas de coleta, tratamento de esgotos, drenagem e disposição final de resíduos e demais ações do saneamento ambiental.

Para inscrições para o Encontro Técnico, basta acessar: https://fenasan.com.br/

Website: https://fenasan.com.br/