A Diligent, empresa líder em GRC SaaS, anunciou hoje o lançamento de seus novas ferramentas da Lei de Inteligência Artificial (IA), projetados para ajudar secretários corporativos, equipes jurídicas e de conformidade, diretores de tecnologia, diretores de segurança da informação e equipes de auditoria a navegar pela crescente complexidade da governança de IA e da conformidade regulatória de IA. As ferramentas capacitam as empresas que operam dentro e fora da União Europeia (UE) a entender e cumprir os requisitos da Lei de IA da UE e a integrar uma abordagem responsável e éticaàadoção de IA que gera confiança em novas tecnologias e adere aos padrões globais de governança de IA.

“À medida que o cenário da IA evolui, as organizações são desafiadas a equilibrar inovação com conformidade regulatória e considerações éticas”, disse Keith Fenner, vice-presidente sênior e gerente-geral Internacional da Diligent. “A Lei de IA da UE representa um marco regulatório significativo para garantir que os sistemas de IA sejam seguros, transparentes e respeitem os direitos fundamentais. Estamos entusiasmados em oferecer uma solução que ajuda os clientes a identificar e mapear obrigações regulatórias, implementar controles de melhores práticas e governar a IA de forma responsável. Isso garante conformidade com as regulamentações globais em evolução, ao mesmo tempo em que acelera a adoção da tecnologia de IA e entrega valor”.

Existem três conjuntos de ferramentas disponíveis na Diligent One Platform:

AI Discovery and Risk Classification Toolkit – Essa ferramenta ajuda os clientes a identificar seus sistemas de IA e realizar o exercício necessário de classificação de risco. Ele também oferece acesso a uma extensa biblioteca de recursos sobre literacia em IA e governança de melhores práticas, destinada ao conselho,àalta administração e aos funcionários, para acelerar a prontidão organizacional e aprimorar a governança da IA. A ferramenta está disponível para todos os clientes da Diligent One Platform.

AI Act IT Compliance Toolkit – Essa ferramenta ajuda as organizações a entender os requisitos regulatórios, mapeá-los com os controles sugeridos e documentar a conformidade. Ele oferece mapeamento de controle sugerido em relação aos requisitos regulatórios da Lei de IA, lacuna.

AI Act Risk Management Toolkit – Essa ferramenta abrangente de gerenciamento de riscos oferece suporte a um programa completo de governança de IA. Ele apresenta um mapa de calor de risco para revisar e priorizar riscos, um painel que resume os sistemas de IA por nível de risco, uma biblioteca de ameaças de IA pré-configurada e ferramentas de monitoramento contínuo para garantir a adesão e a conformidade com a política.

Em um mundo onde, segundo pesquisas, 78% dos funcionários trazem suas próprias ferramentas de IA para o trabalho e 86% das empresas usar alguma forma de IA sem o conhecimento do conselho, as ferramentas de Lei de AI da Diligent são projetadas para apoiar os esforços de conformidade, governança e gestão de riscos. As ferramentas ajudam os clientes a identificar seus sistemas e modelos de IA, aplicar uma classificação baseada em risco, entender suas obrigações como provedores e implementadores sob a Lei de AI, construir uma estrutura de governança de IA e monitorar a conformidade contínua. Isso ajuda a garantir que os sistemas de IA sejam implementados de forma responsável e ética, e de maneira que documente os esforços de conformidade de acordo com as expectativas de clientes, parceiros, funcionários e reguladores.

As ferramentas da Diligent fornecem uma estrutura robusta para avaliar e gerenciar os riscos associados aos sistemas de IA, ajudando as organizações a incorporar considerações éticas em seu desenvolvimento de IA e apoiando a conformidade contínua com a Lei de IA da UE. À medida que a IA se torna cada vez mais parte integrante da estratégia de negócios, as ferramentas refletem a dedicação da Diligent em apoiar práticas éticas de IA e ajudar seus clientes a se manteremàfrente das mudanças regulatórias.

Saiba mais sobre as Ferramentas da Lei de IA da Diligent em https://www.diligent.com/lp/eu-ai-act-compliance

