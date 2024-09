Obra zapiola é utilizada na arquitetura residencial

A Consul Steel, consultoria do grupo Barbieri, entregou mais um projeto com o uso de Steel Frame. Desta vez, o projeto consistiu na construção de uma casa com espaços para reuniões familiares, na cidade de Chacabuco, em Buenos Aires.

De acordo com André Rossi, gerente de desenvolvimento e novos negócios da Barbieri do Brasil, o espaço da obra foi de 85 m2 cobertos + 65 m2 semi-cobertos. E, embora a estética e os revestimentos exteriores tenham sido determinados pelos proprietários, a localização e orientação da casa foram decisões delegadas à equipe de arquitetura de forma a otimizar a utilização dos recursos naturais disponíveis no ambiente.

“As aberturas foram estrategicamente localizadas para facilitar a ventilação cruzada nos dias mais quentes. As janelas voltadas a sul são menores em comparação com as voltadas ao norte, estas últimas servem também de prolongamento da galeria. O projeto incluiu um sistema de duplo isolamento tanto nos painéis exteriores como na cobertura”, explica.

Projeto bioclimático e isolamento

Segundo Rossi, este projeto foi feito inteiramente em Steel Frame, tendo no interior uma camada de lã de vidro com 100 mm de espessura, proporcionando um isolamento térmico e acústico. Posteriormente, foi adicionada uma camada de EPS de alta densidade de 50 mm atrás das placas de reforço, aumentando ainda mais a capacidade de isolamento térmico da casa. Já na cobertura, foi implementado um sistema de isolamento térmico. De acordo com o executivo, esta estrutura inclui uma primeira camada de feltro leve de 50 mm sob o folheado, seguida por uma camada adicional de material isolante de 150 mm de espessura acima do teto.

“Está prevista a criação de uma câmara de ar entre a cobertura e o forro, o que contribui significativamente para melhorar a eficiência do isolamento termoacústico em toda a habitação. Combinando decisões de projeto com técnicas construtivas especializadas, foi possível criar um ambiente confortável e que se adapta às diferentes estações do ano”, complementa o executivo.

Sobre a Barbieri do Brasil

A Barbieri do Brasil foi fundada em 2011 como uma empresa 100% brasileira, aproveitando a expertise da Barbieri Argentina, uma empresa familiar estabelecida em 1953, na fabricação de produtos para o mercado de construção a seco. Dedicada à produção de perfis de aço galvanizado para drywall e perfis estruturais para sistemas de light steel framing, a Barbieri do Brasil utiliza tecnologia internacional. A empresa também atua na Bolívia, Paraguai, Uruguai e América Central.





