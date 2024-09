FEHOESP e SindHosp lançam guia com propostas para a melhoria da saúde

Trata-se de uma iniciativa da Federação dos Hospitais, Clínicas, Laboratórios e Estabelecimentos de Saúde do Estado de São Paulo (FEHOESP), do Sindicato de Hospitais, Clínicas, Laboratórios e Estabelecimentos de Saúde no Estado de São Paulo (SindHosp) e do Colégio Brasileiro de Executivos em Saúde (CBEXS). Foi idealizado com o intuito de contribuir para a construção de uma agenda inovadora e positiva, que leve a uma melhor organização e gestão do sistema de saúde municipal e que atenda às necessidades da população paulista.

O Guia dá resposta ao desejo da maioria dos eleitores, pois a saúde figura como uma das principais preocupações dos brasileiros há pelo menos dez anos. O fato foi confirmado em abril deste ano pelo Instituto Ipsos e pela recente pesquisa Genial/Quaest, que revelam que a saúde é, hoje, o que mais preocupa os cidadãos.

Segundo o médico Francisco Balestrin, presidente da FEHOESP e do SindHosp, essa iniciativa não tem a pretensão de abranger todas as ações de saúde que podem ser desenvolvidas pela gestão municipal, mas se compromete a apresentar as principais tendências e diretrizes que levem a políticas públicas fundamentadas em dados, planejamento estratégico e ações coordenadas.” Trata-se de uma contribuição cidadã para o novo gestor ou gestora da saúde”, destaca o presidente.

Saúde terá peso nessas eleições

Para ele, o momento de os brasileiros exercerem o direito ao voto e elegerem os que ocuparão as Prefeituras e Câmaras Municipais no período 2025-2028 se aproxima. A saúde, como sempre, terá peso considerável na decisão do eleitor. ”Nesse cenário eleitoral, o conteúdo do Guia de Ações Municípios Saudáveis pode ajudar, também, a fortalecer e qualificar o debate político, visando despertar o compromisso coletivo com a construção de um sistema municipal de saúde mais equitativo, integral, eficiente e sustentável”, destaca.

Em âmbito municipal, este Guia pode abrir muitas portas para consensos e parcerias. “Confiamos que é exequível, ao estabelecer essa colaboração e comprometimento mútuos, desenvolver e implementar políticas públicas de saúde que garantam acesso, resolutividade, qualidade assistencial e uma vida mais digna para os cidadãos”, ratifica o médico.

Balestrin destaca que um secretário ou secretária municipal de saúde não pode possuir apenas habilidade política, precisa também ter capacidade técnica, saber planejar e estar sempre disposto ao diálogo. Entender de orçamento público, conhecer a complexidade e a dinâmica do SUS, ter ciência das relações intersetoriais que devem ser estabelecidas para melhorar os indicadores de saúde, priorizar a participação no Conselho Municipal de Saúde, ter uma vigilância sanitária e epidemiológica bem estruturada, estar ciente da relevância e o papel de cada ente municipal no processo de regionalização, entre outros. “Essas são atribuições que exigem dedicação, capacitação, disciplina, capacidade de articulação e disposição para inovar e acreditamos ser possível transformar comunidades e cuidar melhor das pessoas”.

Guia será lançado dia 19 no HIS

O Guia, que possui propostas para a saúde digital, será lançado oficialmente no próximo dia 19 de setembro no HIS- Healthcare Innovation Show, no São Paulo Expo, das 14h30 às 17h30. O evento da Informa Markets reúne especialistas e gestores e pretende a busca por soluções inovadoras na saúde. Estarão presentes o presidente do CONASS – Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, Fabio Baccheretti Vitor; o secretário executivo do CONASEMS- Conselho de Secretarias Municipais de Saúde; e Ana Estela Haddad, secretária de informação e saúde digital do Brasil/ Ministério da Saúde, entre outros especialistas e autoridades.

Entre os participantes estão diretores, gestores de tecnologia, CEOs, CIOs, CMIOs, CDO, superintendentes, heads e líderes de transformação digital.

O Guia será disponibilizado para todos os candidatos a prefeito dos municípios bem como gestores públicos e privados, que poderão acessar o documento digital pelo site do SindHosp https://sindhosp.org.br/. Em alguns municípios, a entrega será presencial aos candidatos, e coordenada pelo presidente da FEHOESP e presidentes dos sindicatos de hospitais de cada região.

Website: https://sindhosp.org.br/