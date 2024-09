A Andersen Global aprimora sua capacidade na Armênia já que a TK & Partners, um escritório de advocacia de serviço completo e uma empresa colaboradora desde 2020, adota a marca e é o mais novo escritório membro a ingressar na organização global.

A Andersen na Armênia oferece serviços jurídicos abrangentes, especialização em acordos de acionistas, fusões e aquisições, registro e litígio de PI, financiamento de dívida e capital, due diligence, insolvência corporativa, consultoria tributária e em questões imobiliárias. Fundada em 2012, o sócio-gerente do escritório, Varoujan Avedikian, lidera uma equipe experiente de profissionais que mantém relacionamentos consolidados com clientes e empresas.

"Ser um escritório associado da Andersen Global representa um marco significativo em nosso compromisso com a excelência e abordagem centrada no cliente", disse Varoujan. "A adoção da marca Andersen nos capacita a combinar o nosso profundo conhecimento local com a experiência global para aprimorar nossa capacidade de trabalhar em estreita colaboração com os clientes e oferecer soluções multidisciplinares que impulsionem o seu sucesso em um cenário empresarial cada vez mais integrado."

"A presença da Andersen na Armênia demonstrou um crescimento notável e um compromisso inabalável com o melhor serviço da categoria durante seu tempo como empresa colaboradora", disse o presidente e CEO da Andersen Global, Mark L. Vorsatz. "Sua transição para uma empresa associada fortalece a nossa presença na região e amplia a nossa capacidade para oferecer soluções integradas e além-fronteiras."

A Andersen Global é uma organização internacional que reúne empresas independentes e legalmente separadas, composta por profissionais das áreas de impostos, jurídica e de avaliação em todo o mundo. Fundada em 2013 pela empresa americana Andersen Tax LLC, a Andersen Global reúne mais de 17.000 profissionais do mundo inteiro e está presente em mais de 475 localidades por meio de suas firmas-membro e colaboradoras.

