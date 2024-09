Projeto lança consultoria gratuita para Imigrar para os USA

O número de brasileiros se mudando para a Flórida continua aumentado a cada dia. São mais de 800 pessoas por dia indo morar fora do Brasil, cerca de 5 boeings 737 lotados. Em sua maioria são famílias de classe média alta buscando mais qualidade de vida, ensino público de qualidade e principalmente segurança pública. Dados os crescentes números de violência, obter algum sucesso financeiro tem se tornado um fator de risco e motivo de maior exposição à violência. De acordo com artigo da Secretaria de Comunicação social do Governo Brasileiro, cerca de 200 mil brasileiros emigraram do país entre 2021 e 2022, uma alta de 4% na taxa de emigração.O número atual de brasileiros vivendo no exterior é de 4.6 milhões, e supera a população da Paraíba (13º maior estado do país). O principal destino é os Estados Unidos, com cerca de 2 milhões de imigrantes.

"Quando os empresários brasileiros descobrem que é possível viver na Flórida com muito mais qualidade de vida, segurança e conforto, por um custo de vida muito similar ao que eles têm no Brasil, e estando a um vôo de 7 horas, muitos decidem manter seus negócios no Brasil, deixando a família na Flórida, e indo ao Brasil algumas vezes por ano para cuidar de seus negócios", revela a corretora Maqueli Gewehr, famosa nas redes sociais como Maqueli Flórida, corretora brasileira que só no primeiro semestre deste ano vendeu mais de 70 milhões de dólares em imóveis para brasileiros. A facilidade de adaptação cultural, o grande volume de brasileiros, o clima tropical e o valor mais acessível dos imóveis têm sido fatores determinantes nessa onda de imigração. Uma casa confortável de classe média, em um bairro de ótimas escolas, custa entre 300 e 500 mil dólares e os brasileiros podem comprar dando 25% de entrada e financiando o restante em 30 anos usando comprovação de renda do Brasil. "Muitas vezes o valor de parcela de uma casa se equipara ao que os pais pagam de escola para os seus filhos no Brasil", Explica Maqueli.

Também existem aqueles que buscam nos imóveis da Flórida apenas uma opção de diversificação de investimento, que além de dolarizar parte do patrimônio, têm apresentado excelentes performances de valorização nos últimos anos. A pandemia e a popularização do home office desencadearam um imenso volume de Imigração para a Flórida. Esse movimento em massa, estimulou ainda mais a crescente economia da Flórida, que tem como grande atrativo para os investidores, sua política de não cobrar impostos sobre os ganhos de capital e renda na pessoa física, viabilizando diversos modelos de negócio e maiores margens de lucro para quem empreende.

A moda também se espalhou entre os famosos. Conforme amplamente noticiado pelos maiores jornais do Brasil, Ivete Sangalo, Anitta, Ludmilla, Leandro Hassum, Marta, Luigi Baricelli, Deborah Secco, Giovanna Antonelli, Larissa Manoela e Deolane Bezerra estão entre os nomes que compraram casas em Orlando.

Os vistos que mais atraem os brasileiros são os que focam em residência permanente, como o EB-2 e o EB2-NIW. O EB-2 é destinado a profissionais experientes que possuem habilidades comprovadas em seu campo de atuação ou formação acadêmica superior. Já o EB-2 NIW permite que o candidato solicite a dispensa da oferta de emprego e do processo de certificação trabalhista se puder demonstrar que sua imigração beneficiaria significativamente os EUA."Os vistos EB3 e o EB1 também fazem sucesso entre os brasileiros", explica o Advogado André Linhares. O EB-3 é destinado a trabalhadores estrangeiros, com no mínimo, dois anos de experiência ou treinamento na área profissional. Já o EB-1 é voltado para profissionais de habilidades extraordinárias, que possam comprovar que fazem parte do seleto grupo de 1% dos profissionais no topo de suas áreas de atuação, através de prêmios/medalhas, altos salários e reconhecimento público com matérias jornalísticas.

"Existe uma grande gama de vistos que muitas pessoas não conhecem. Por isso é muito importante uma profunda análise caso a caso para avaliar a elegibilidade de cada proponente", explica o advogado André Linhares, fundador de um dos maiores escritórios de imigração com foco em brasileiros, o Linhares Law.

O Visto "L" é um dos vistos que têm ganhado mais atenção recentemente. Ele se destina à transferência de executivos de multinacionais e a criação de novos empreendimentos.

E foi no anseio de atender de forma integrada a esse crescente público que vários profissionais licenciados nos Estados Unidos se reuniram em um projeto chamado Hora de Imigrar, a fim de oferecer a aqueles que planejam imigrar, uma primeira consultoria orientacional gratuita através do site horadeimigrar.com.br.

"Criamos esse projeto para atender todas as possíveis necessidades daqueles que planejam imigrar, envolvendo apenas profissionais licenciados e oferecendo consultas iniciais gratuitas", explica a Corretora Maqueli Flórida.

O projeto criado pelo EBEU, instituição fundada em 2021 por empresários brasileiros, conta com o Escritório de Imigração Linhares Law, a corretora de imóveis e especialista em investimentos Maqueli Flórida, a assessoria de financiamentos CrossCountry Mortgage - Julio Silva, escritório de contabilidade e planejamento financeiro, corretora de planos de saúde, corretora de seguros, consultoria de planejamento estudantil, consultoria para a criação de novos negócios, escola de inglês, corretora de câmbio, tradução juramentada de documentos, consultoria para investimentos internacionais e até assessoria para tirar carteira de motorista.

O projeto tem ainda chancela do LIDE ORLANDO, reconhecida como uma das mais importantes instituições de networking e fomento empresarial do Brasil. Segundo Gustavo Prezia, presidente do LIDE ORLANDO, a iniciativa do projeto é extremamente importante para orientar os empresários que desejam imigrar, fornecendo a eles informações qualificadas que vão ser essenciais para o planejamento imigracional.

O projeto conta ainda com um podcast semanal, transmitido ao vivo do Multi Studios, um estúdio de vidro dentro de um dos shoppings da rede Multiplan, uma das maiores redes de Shoppings da América Latina. No podcast, os convidados trazem suas objeções e dúvidas relacionadas a imigração, que são respondidas ao vivo pelos profissionais licenciados direto dos Estados Unidos.

Website: http://horadeimigrar.com.br