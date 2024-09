A Academia Latina da Gravação™ anunciou os indicados para a 25.a Entrega Anual do Latin GRAMMY®, a proeminente distinção internacional que celebra a excelência da música latina e único prêmio concedido entre profissionais da indústria da música. A votação durante o Processo de Premiação é realizada por criadores de música que são membros de A Academia Latina, representando os vários gêneros e campos criativos, incluindo artistas, compositores, produtores, engenheiros de gravação e mixagem.

A categoria Gravação do Ano deste ano apresenta um grupo excepcional de criadores, profissionais técnicos e artistas de vários gêneros que refletem a diversidade da música latina e sua crescente influência cultural em todo o mundo.

A categoria de Álbum do Ano apresenta uma extraordinária diversidade de gêneros, sexos, países de origem e uma mistura de criadores de música novos e estabelecidos, incluindo: Ángela Aguilar, Camilo, Xande de Pilares, Karol G, Kany García, Juan Luis Guerra 4.40, Mon Laferte, Carín León, Residente e Shakira.

Além disso, este ano, uma nova área (Música Eletrônica) e duas categorias (Melhor Interpretação de Música Eletrônica Latina e Melhor Álbum de Música Mexicana Contemporânea) foram acrescentadas ao Processo de Premiação do Latin GRAMMY®.

Os primeiros indicados para a categoria Melhor Álbum de Música Mexicana Contemporânea são um grupo impressionante de artistas e criadores que ajudaram o gênero a ganhar impulso: Natanael Cano, DannyLux, Grupo Frontera, Carín León, Michelle Maciel e Peso Pluma.

A categoria Melhor Artista Revelação apresenta um conjunto único de indicados, cuja diversidade reafirma o compromisso de A Academia Latina em oferecer oportunidades a todos os artistas. Os indicados deste ano são: Agris, Kevin Aguilar, Darumas, Nicolle Horbath, Latin Mafia, Cacá Magalhães, Os Garotin, Iñigo Quintero, Sofi Saar e Ela Taubert. Além disso, a lista deste ano inclui os recentes indicados a Melhor Artista Revelação, incluindo María Becerra, Juliana, Leon Leiden, Nabález e Nicole Zignago.

"Ao nos aproximarmos da 25.ª Entrega Anual do Latin GRAMMY, nosso processo de premiação está mais forte do que nunca, com mais de 23 mil inscrições analisadas por nossos membros", disse Manuel Abud, CEO de A Academia Latina da Gravação. "Os Latin GRAMMYs® cresceram de forma surpreendente e se tornaram uma plataforma fundamental para a música e a cultura. Estamos orgulhosos de apresentar os indicados deste ano, um grupo talentoso e diversificado de criadores que refletem a riqueza e o impacto global de nossa música."

Os indicadosà25.ª Entrega Anual do Latin GRAMMY foram selecionados em 58 categorias e refletem uma ampla gama de artistas que lançaram gravações durante o período de elegibilidade (1 de junho de 2023 a 31 de maio de 2024). Todas as músicas consideradas para indicações devem ser novas e conter uma porcentagem mínima de conteúdo lírico (60%) em espanhol, português ou qualquer dialeto regional nativo.

A rodada final de votação para determinar os ganhadores do Latin GRAMMY começará em 27 de setembro de 2024. A 25.ª Entrega Anual do Latin GRAMMY será transmitida ao vivo do Kaseya Center, em Miami, na quinta-feira, 14 de novembro de 2024. A transmissão de três horas será produzida pela TelevisaUnivision, a principal empresa de mídia e conteúdo em espanhol do mundo, e será transmitida ao vivo pela Univision, Galavisión e ViX a partir das 20h (hora da costa leste dos EUA). A transmissão será precedida pela cerimônia A Premieredo Latin GRAMMY® — a noite comemorativa que vem de longa data e que conta com apresentações memoráveis e discursos de aceitação emocionantes — onde os vencedores da maioria das categorias serão anunciados

A seguir está a lista de indicados em algumas das Categorias Gerais. Para a lista completa dos indicados em todas as 58 categorias, por favor, visite:LatinGRAMMY.com.

Gravação do Ano

"Mil veces" – Anitta

"Monaco" – Bad Bunny

"Una vida pasada" – Camilo & Carín León

"Catalina" – Cimafunk & Monsieur Periné

"Derrumbe" – Jorge Drexler

"Con dinero y sin dinero" – Fonseca & Grupo Niche

"Mi ex tenía razón" – Karol G

"Mambo 23" – Juan Luis Guerra 4.40

"Tenochtitlán" – Mon Laferte

"Igual que un ángel" – Kali Uchis & Peso Pluma

Álbum do Ano

Bolero – Ángela Aguilar

Cuatro – Camilo

Xande canta Caetano – Xande de Pilares

Mañana será bonito (Bichota Season) – Karol G

García – Kany García

Radio güira – Juan Luis Guerra 4.40

Autopoiética – Mon Laferte

Boca chueca, vol. 1 – Carín León

Las letras ya no importan – Residente

Las mujeres ya no lloran – Shakira

Canção do Ano

"A fuego lento" – Daymé Arocena & Vicente García, compositores (Daymé Arocena & Vicente García)

"A la mitad" (Banda Sonora Original de la serie Zorro) – Julio Reyes Copello & Mariana Vega, compositores (Maura Nava)

"Aún me sigo encontrando" – Rubén Blades, Gian Marco & Julio Reyes Copello, compositores (Gian Marco & Rubén Blades)

"Caracas en el 2000" – Marvin Hawkins Rodríguez, Jerry Di, La Pichu, Danny Ocean & Elena Rose, compositores (Elena Rose, Danny Ocean & Jerry Di)

"Derrumbe" – Jorge Drexler, compositor (Jorge Drexler)

"(Entre paréntesis)" – Édgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Manuel Lorente Freire, Lenin Yorney Palacios & Shakira, compositores (Shakira, Grupo Frontera)

"Mi ex tenía razón" – Édgar Barrera, Andrés Jael Correa Ríos, Kevyn Mauricio Cruz Moreno, Karol G & MAG, compositores (Karol G)

"Según quién" – Édgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Luis Miguel Gómez Castaño, Maluma, Lenin Yorney Palacios & Juan Camilo Vargas, compositores (Maluma & Carín León)

"Te lo agradezco" – Rafa Arcaute, Kany García, Carín León & Richi López, compositores (Kany García & Carín León)

"313" – Leo Genovese, Residente & Silvia Pérez Cruz, compositores (Residente, Silvia Pérez Cruz & Penélope Cruz)

Melhor Artista Revelação

Agris

Kevin Aguilar

Darumas

Nicolle Horbath

Latin Mafia

Cacá Magalhães

Os Garotin

Iñigo Quintero

Sofi Saar

Ela Taubert

Este comunicado foi preparado com texto das capas e gravações fornecidas por gravadoras e membros de A Academia Latina. Modificações na lista oficial de indicações podem ser feitas após uma revisão posterior das informações fornecidas.

Para mais informação e as últimas notícias, por favor, visite o website oficial de A Academia Latina da Gravação: LatinGRAMMY.com. Siga-nos no Facebook (LatinGRAMMYs), X (@LatinGRAMMYs) ou Instagram (@LatinGRAMMYs), e use #LatinGRAMMY em todas as populares plataformas de mídia social.

SOBRE A ACADEMIA LATINA DA GRAVAÇÃO:

A Academia Latina da Gravação™ é uma organização internacional sem fins lucrativos dedicada a fomentar, celebrar, honrar e homenagear a música latina e seus criadores. Referência internacional da música latina, a organização é composta por profissionais da música e produz anualmente a Entrega Anual do Latin GRAMMY®, A Noite Mais Importante da Música Latina™, que reconhece a excelência nas artes e ciências da gravação, bem como oferece programas educacionais e assistenciaisàcomunidade musical por meio de sua Fundação Cultural Latin GRAMMY®. Para mais informações, por favor, visite LatinGRAMMY.com.

