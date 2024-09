Graco Inc. (NYSE:GGG), líder na fabricação de equipamentos de manuseio de fluidos, apresenta a Stellair ACE e a Stellair™, as únicas pistolas de pulverização de ar industriais a obter a Certificação de Desempenho de Ergonomia. Testes avançados pela United States Ergonomics comprovam que os pulverizadores de alimentação manual por pressão reduzem o potencial de fadiga e aumentam a produtividade para pintores industriais.

Graco's newest industrial air spray gun line includes Stellair (left) and Stellair ACE (right). Due to its durably unique carbon reinforced construction, Stellair ACE weighs 209 grams (7.4 ounces) – about half the weight of comparable manual pressure feed spray guns. (Photo: Business Wire)

"Pintar é realmente um trabalho duro", disse Peter Linder, Vice-Presidente de Vendas da América do Norte e Gestão Global de Produtos da Divisão Industrial da Graco. Ele está entre os executivos que trabalharam em um turno em uma cabine de pulverização de tinta de fábrica para compreender melhor as necessidades dos pintores industriais.

"Meu ombro doía especialmente no fim do dia", lembrou Linder. "Esta experiência reforçou a necessidade de propiciar uma linha de produtos de pistola de pulverização que os pintores irão pretender, pois isto aumenta seu bem-estar e torna o trabalho de pintura mais fácil."

Feito para pintores industriais: Stellair ACE e Stellair

Embora a ergonomia tenha sido considerada em projetos anteriores de pistolas de pulverização, a Graco reconheceu a importância de melhorias contínuas ao envolver a United States Ergonomics, uma empresa internacional de consultoria ergonômica e testes de produtos.

A cooperação resultou nas primeiras pistolas de pintura do setor certificadas para desempenho ergonômico.

A Stellair ACE pesa 209 gramas (7,4 onças), até 50% mais leve do que quase qualquer outra pistola de pulverização alimentada por pressão manual, devido a sua construção de polímero reforçado com carbono durável e exclusivo. A Stellair ACE requer até 25% menos esforço muscular do que pistolas de pulverização de ar industriais tradicionais.

pesa 209 gramas (7,4 onças), até 50% mais leve do que quase qualquer outra pistola de pulverização alimentada por pressão manual, devido a sua construção de polímero reforçado com carbono durável e exclusivo. A Stellair ACE requer até 25% menos esforço muscular do que pistolas de pulverização de ar industriais tradicionais. A Stellair, com estrutura em alumínio, pesa 410 gramas (14,46 onças), ainda a coloca entre as pistolas de pulverização industriais mais leves disponíveis. Comparada a pistolas de pulverização de ar similares, a Stellair reduz o esforço muscular em até 18%.

A redução de peso não foi o único avanço ergonômico considerado no novo design da pistola de pulverização. Os engenheiros da Graco também se concentraram em minimizar os pontos de pressão manual, aprimorar o equilíbrio geral da pistola e aumentar a flexibilidade da mangueira. Pesquisas e testes da United States Ergonomics permitiram que medissem os aperfeiçoamentos com objetividade.

Certificação pela U.S. Ergonomics

A United States Ergonomics pesquisou e avaliou a ergonomia da pistola de pulverização manual em três estágios cruciais: análise e otimização do projeto; revisão e testes do projeto; e avaliação ergonômica. Cada estágio envolveu pintores profissionais que trabalham em ambientes industriais.

"Os pintores classificaram consistentemente os novos pulverizadores de tinta Graco como superiores em peso, ajuste manual, sensação, equilíbrio, controle de gatilho e capacidade de ajuste", disse Kevin Costello, CPE, Presidente da United States Ergonomics. "Seus comentários foram importantes para a Certificação de Desempenho de Ergonomia. Esperamos que os testes de campo em aplicações de oficina de pintura de produção satisfaçam os requisitos formais de certificação."

Para saber mais sobre como as pistolas de pulverização Stellair ACE e Stellair oferecem aos pintores industriais a ergonomia, a facilidade de manutenção e o desempenho de pulverização de que precisam para aproveitar e se destacar em seus trabalhos, acesse www.graco.com/stellair.

VEJA: Ergonomia aprovada por especialistas: pistolas de pulverização de ar Stellair e Stellair ACE

KIT DE MÍDIA: Pistolas de pulverização de ar industrial Stellair e Stellair ACE

SOBRE A GRACO

A Graco Inc. oferece tecnologia e experiência para gerenciar fluidos e revestimentos em aplicações industriais e comerciais. Ela projeta, fabrica e comercializa sistemas e equipamentos para mover, medir, controlar, dispensar e pulverizar materiais fluidos e em pó. Líder reconhecida em suas especialidades, a Graco, com sede em Minneapolis, atende clientes em todo o mundo nos setores de fabricação, processamento, construção e manutenção.

A Divisão Industrial da Graco fabrica equipamentos de acabamento líquido e distribuição avançada de fluidos sobretudo para uso em aplicações industriais. Os produtos desta divisão incluem equipamentos de acabamento líquido que aplicam líquidos em metais, madeira e plásticos, com ênfase em soluções que fornecem fácil integração a sistemas de monitoramento e controle de tinta.

Para mais informação sobre a Graco Inc., acesse www.graco.com.

SOBRE A UNITED STATES ERGONOMICS

A United States Ergonomics é especializada em ergonomia de produtos e locais de trabalho. A empresa oferece ganhos de produtividade sustentáveis, que reduzem riscos ergonômicos e garantem saúde e segurança. A United States Ergonomics opera um laboratório de ergonomia de última geração, oferecendo design avançado de locais de trabalho, testes de produtos e certificação.

A certificação pela United States Ergonomics indica a conclusão de um rigoroso processo de testes definido pela International Ergonomics Association. Um produto que obteve a certificação proporciona benefícios ergonômicos mensuráveis ??ao usuário, ao melhorar o conforto e o ajuste, bem como minimizar fatores de risco que podem causar lesões.

Para mais informação sobre a United States Ergonomics, acesse us-ergo.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

