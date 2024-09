Mesa orgânica é opção no mercado mobiliário em 2024

Segundo a Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário, em maio de 2024, foram consumidas mais de 35 milhões de peças, registrando alta de 0,2% em relação ao mês anterior. Nos primeiros cinco meses do ano, houve alta de 6,0% no consumo interno em comparação ao mesmo período do ano passado e alta de 2,3% em comparação com os últimos doze meses.

Esse mercado segue crescendo, com inovações que buscam criar peças autênticas que simplificam o dia a dia dos consumidores. No design, formas e estruturas cada vez mais ousadas ganham forma com impressões 3D personalizadas e softwares avançados em modelagem.

As cores e as texturas táteis, como madeira rústica e tecidos orgânicos, adicionam dinamismo e energia para as residências. A fusão de cores e texturas reforça a importância da funcionalidade aliada à estética no design de interiores.

As mesas orgânicas personalizadas são as novas opções do mercado mobiliário para 2024. Em Ribeirão Preto, a DSilva Móveis Personalizados é uma das pioneiras nesse modelo.

"Produzida 100% em MDF, a mesa orgânica Filipa surgiu pela necessidade de uma mesa que fosse moderna e contemporânea, com traços orgânicos, design clean e sofisticado, atendendo às necessidades de consumidores que procuram aliar funcionalidade e estilo", afirma a diretora Dulce Correa.

Ainda segundo Dulce, a mesa se destaca pela sua praticidade, com tampo chanfrado e desmontável, facilita o transporte e o armazenamento, enquanto a dimensão de 3,30 metros acomoda até 12 lugares. Por possuir profundidade estreita, se adequa em diversos lugares sem comprometer a circulação do espaço.

"Com pés circulares e acabamento ripado, um contraste é criado com o tampo, reforçando o caráter exclusivo da peça", finaliza Dulce.

Website: https://www.instagram.com/dsilvamoveispersonalizados/