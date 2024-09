Seprorgs realiza painel com candidatos à prefeitura de Santa Maria-RS

O Seprorgs realiza, no dia 17 de setembro, o painel Linha de Frente - Eleições Municipais 2024, em Santa Maria-RS.

O evento presencial ocorrerá na Alameda Santiago do Chile, 115-3°andar, Centro. O objetivo é abrir espaço para que os candidatos exponham suas propostas para o município de Santa Maria, com foco no ambiente de Economia Digital.

A programação iniciará às 9h30, com um café de boas-vindas, seguido pelo painel, às 10h, com a participação dos candidatos Giuseppe Riesgo (NOVO), Paulo Burmann (PDT), Roberta Leitão (PL) e Rodrigo Decimo (PSDB).

O painel tem apoio do Espaço Contábil - Região Centro. Inscrições gratuitas via Sympla, pelo link a seguir: https://www.sympla.com.br/evento/linha-de-frente-seproorgs-eleicoes-municipais-2024-santa-maria/2629181?referrer=trello.com

