A Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental - Seção São Paulo (ABES-SP) realizará uma nova edição do curso "Governança Corporativa em Empresas de Saneamento", com Reynaldo Young Ribeiro. As aulas acontecerão nos próximos dias 18 e 19 de setembro, das 9h às 13h, em formato híbrido, presencial, na sede da entidade, na capital paulista, com transmissão online.

As inscrições são gratuitas para associados(as) e podem ser feitas pelo e-mail financeiro@abes-sp.org.br.

A qualificação vai abordar as principais particularidades do ambiente legal das empresas, boas práticas em gestão de riscos, compliance, licitações e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), cuidando para que o direcionamento estratégico destas empresas obtenha os melhores resultados.

Durante o curso, Reynaldo Ribeiro, conselheiro fiscal da ABES, com formação como conselheiro de Administração no IBGC e em GRC (Governança, Riscos e Compliance) na KPMG Brasil, receberá o convidado especial Prof. Dr. Allisson Gomes de Moraes, mestre em Engenharia Civil, que atua na Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

O curso tem carga horária de 8 horas.

Investimento

Não sócios: R$550,00

Entidades parceiras: R$500,00

Associados(as): gratuito

As inscrições podem ser feitas pelo e-mail financeiro@abes-sp.org.br

Serviço

Curso Governança Corporativa em Empresas de Saneamento

Quando: 18 e 19 de setembro de 2024

Onde: Sede da ABES Seção São Paulo - R. Eugênio de Medeiros, 242 - 6º andar - Pinheiros, São Paulo - SP

Website: https://www.abes-sp.org.br/