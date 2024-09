Charity Day arrecada fundos para vítimas das chuvas no RS

Passados alguns meses desde a enchente que afetou milhares de famílias no Rio Grande do Sul, muitas delas ainda precisam de auxílio. E foi com o objetivo de ajudar essas vítimas que Erminio Lucci, CEO da BGC Liquidez, unidade no Brasil do grupo BGC, deu início à edição de 2024 do Charity Day.

Em sua 16ª edição, o evento aconteceu na última quarta-feira (11) em São Paulo para arrecadar fundos para entidades como Meu Lar de Volta, projeto fundado para ajudar as vítimas gaúchas a recuperarem suas casas após as inundações que devastaram o Estado. Estima-se que pelo menos 400 municípios foram alagados em maio deste ano, número que ajuda a dar dimensão para a gravidade do ocorrido.

Outra parte da receita obtida neste dia será destinada à Casa Santa Teresinha, que atende crianças e adolescentes portadores de genodermatoses (um grupo de doenças genéticas raras que afetam principalmente a pele), e ao Instituto Oswaldo Ribeiro de Mendonça (IORM), que atua nas áreas de cultura, educação, esportes, assistência social e geração de renda para pessoas carentes.

“Poder realizar ações sociais que façam diferença para pessoas que necessitam da ajuda da iniciativa privada é uma satisfação imensa para a BGC Liquidez e todos os nossos colaboradores. Esperamos que essa iniciativa possa ser propulsora de novas ações filantrópicas do mercado financeiro e de outros setores da economia”, afirma Ermínio Lucci.

A edição de 2024 contou com a presença do publicitário Nizan Guanaes, dos medalhistas olímpicos Giba, Virna Dias e Mauricio e de celebridades como Priscila Fantin, Reinaldo Gottino, Luisa Mell, Juan Alba, Natália Guimarães, Adriana Colin, Raissa Santana, Luize Altenhofen, o ex-BBB Matteus Amaral, Phelipe Siani, que atuaram como trader/operador por um dia, atendendo os clientes da corretora em suas operações de compra e venda de ativos.

“Parabenizo a BGC Liquidez pela iniciativa. Em nome da Casa Santa Teresinha, gostaria de agradecer o apoio da corretora. Ano que vem, voltaremos com mais força", ressaltou o publicitário e apoiador da instituição, Nizan Guanaes.

O gaúcho Matteus Amaral, ex-BBB, destacou que que campanhas como a da BGC são muito importantes. “Vi de perto tudo que aconteceu no meu Estado, muita gente perdeu tudo. Então não acabou, a luta segue e as campanhas precisam continuar”

A história por trás da boa ação

O Charity Day é um evento global, promovido todos os anos pelo grupo BGC, uma das maiores corretoras de investimento no segmento institucional do mundo. O objetivo é destinar 100% das receitas geradas nas operações financeiras para dezenas de instituições de caridade ao redor do mundo

Além de São Paulo, a ação também acontece em Nova York, Paris, Cingapura, Hong Kong, Londres, Sidney e Rio de Janeiro.

O evento surgiu com a ideia de homenagear as vítimas do atentado ao World Trade Center, nos Estados Unidos, em 11 de setembro de 2001. Entre eles estavam cerca de 700 funcionários da empresa e o irmão do fundador.

Durante mais de 15 anos, muitos famosos já marcaram presença em todo o mundo para prestar sua homenagem, como Bill Clinton, os príncipes Harry e William, a atriz Margot Robbie e o cantor 50 Cent. Globalmente, o BGC Charity Day já distribuiu US$ 192 milhões desde 2005.

Desde que o evento começou no Brasil, em 2009, cerca de R$ 2 milhões já foram arrecadados e 15 entidades locais já foram beneficiadas.

Sobre a BGC Liquidez

Criada em 2009, quando o grupo global BGC (NASDAQ: BGC) adquiriu a Liquidez, uma corretora com mais de 30 anos de experiência no mercado brasileiro, a BGC Liquidez é uma das maiores corretoras de investimento independentes no segmento institucional do Brasil.

A BGC Liquidez atua nos mercados locais e internacionais, prestando serviços de intermediação por meio das mesas de operações proprietárias ou via plataformas eletrônicas.

Membro titular da B3 para serviços de execução, compensação e clearing como Participante de Negociação Plena (PNP), provê acesso a uma ampla gama de produtos financeiros, incluindo futuros, ações, títulos, OTCs, commodities e derivativos.

