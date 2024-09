Yakult está entre as melhores no Prêmio MESC 2024

Na 9ª edição do prêmio Melhores Empresas em Satisfação do Cliente do Instituto MESC, a Yakult do Brasil esteve entre as 100 melhores empresas pela quinta vez consecutiva. Realizada no dia 03 de setembro, em São Paulo, a cerimônia de premiação entregou os certificados às empresas de maior destaque.

A Yakult ficou em 1º lugar na categoria Bebidas/Leite Fermentado e em 61º na colocação geral. A pesquisa de cunho científico recebeu mais de 20 milhões de opiniões de clientes e envolveu mais de 10 mil marcas, de 303 segmentos do mercado de todo o Brasil.

O Programa de Recompensas MESC seleciona usuários de forma espontânea para avaliação dos produtos e serviços que consumiram nos últimos 12 meses na pesquisa de cunho científico que envolve marcas de todos os segmentos. O Programa também mantém parceria com grandes portais de E-commerce de lojas varejistas espalhadas pelo mundo.

Os consumidores responderam a um questionário composto de 12 questões cuidadosamente elaboradas e que se dividem em três dimensões: Valor, Atendimento e Execução. Dessas, duas são abertas e dissertativas para complementar o estudo qualitativo, detalhar o sentimento dos clientes em relação às marcas e avaliar 22 dimensões do Índice de Satisfação do Cliente (ISC). Até serem premiadas, as empresas passam por duas fases eliminatórias que envolvem amostras estatísticas.

As Melhores Empresas do Instituto MESC são aquelas que conseguiram atingir amostragem mínima para garantir 98% de Confiança Estatística e média superior a 80% no Índice de Satisfação do Cliente (ISC). As empresas são classificadas de acordo com as médias obtidas em ordem decrescente. Todas as empresas que passaram para a segunda fase da seleção foram submetidas a uma auditoria do MESC, que realizou ao menos um processo de Cliente Oculto em seus Canais de Atendimento (SAC).

A diretora adjunta da Yakult, Magali Aparecida dos Santos, afirma que é muito importante fazer parte deste grupo seleto de empresas que são aprovadas pelos consumidores. “É uma alegria e uma honra receber novamente este certificado que nos indica a satisfação dos nossos clientes. Agradecemos a todos os clientes pela confiança, construída ao longo de mais de 50 anos graças à comunicação mútua entre nossos colaboradores e consumidores”, destaca.

Mais informações

Fundada em 1955 pelo médico e pesquisador Minoru Shirota, a Yakult Honsha, sediada em Tóquio, no Japão, pesquisa os microrganismos probióticos promotores da saúde. Presente em 40 países e regiões, a marca faz parte dos hábitos alimentares diários de mais de 40 milhões de consumidores no mundo. A filial brasileira completa 56 anos em 2024. Para outras informações, basta acessar o site www.yakult.com.br ou as redes sociais da empresa: Facebook/yakultbrasiloficial, Instagram@yakultbrasil e TikTok/yakultbrasil.

Website: https://www.yakult.com.br/