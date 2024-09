Expolux: Dia da Iluminação Urbana atrai prefeitos e governantes

A programação de conteúdo da Expolux deste ano será intensa, incluindo um período inteiro só para debater soluções para a área pública no “Dia da Iluminação Urbana”, parte do Simpósio Internacional de Iluminação – SIMPOLED - uma das atrações da programação da feira. O bloco especial acontece no dia 17 de setembro, no Pavilhão do Expo Center Norte, e deve reunir prefeitos e governantes em busca de melhorias para os programas e parques dos municípios que representam.

O crescimento das parcerias público-privadas (PPPs) no país reforça que o momento é mesmo de investimentos. De acordo com levantamento da Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Iluminação Pública (ABCIP), os contratos passaram de 17 em 2019 para 116 em abril de 2024. É neste cenário que o Dia da Iluminação Pública deve contribuir com técnicos e gestores públicos, em apresentações como “O retrato atual da participação privada na iluminação pública”, ministrada pelo próprio presidente da ABCIP, Pedro Vicente Iacovino, às 15h.

Outros temas programados são: “Amplas formas de financiamento”, “Tecnologia para cidades inteligentes” e “Normas de segurança para iluminação e a NR 10 – protegendo ambientes e pessoas”. Para Tatiana Rassini, gerente da Expolux, o momento da iluminação pública no Brasil é estratégico também para as empresas do setor: “no aspecto urbano, iluminação envolve segurança, economia, sustentabilidade e estética para as cidades. A indústria evoluiu neste sentido e durante o evento terá a oportunidade de mostrar essas inovações para um público que busca esse tipo de solução”, diz.

SIMPOLED

Além do Dia da Iluminação Pública, o SIMPOLED dará um grande overview das direções de mercado, de tecnologia a consumo. No segundo dia, 18/09, serão discutidos temas como “A influência da iluminação no comportamento de compra do varejo”; “Como melhorar projetos de iluminação residencial” e “Como acertar no retrofit de iluminação”.

No terceiro dia, 19, será a vez de falar do “Impacto da luz ambiental nos processos de defesa dos seres vivos”, “Iluminação integrativa na prática”, “Síntese e simbiose – o processo de criação no Lighting Design arquitetural”, “Arte e Luz – A importância do conhecimento estético em projetos de iluminação. No último dia, 20, os temas serão: “Conexão da natureza com o ambiente construído”, “Luz em foco: a protagonista invisível na iluminação arquitetônica”, “Reprodução de cor”, “Normas Técnicas de iluminação como oportunidades de negócios” e “Protocolos para controle de luminárias e estratégias de controle e gerenciamento”.

Serviço

Expolux 2024

Data: 17 a 20 de setembro

Local: Expo Center Norte – SP

Website: http://www.expolux.com.br