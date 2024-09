Loja promove ação com descontos em comemoração ao Dia do Cliente

A loja EBEG promove do dia 13 a 15 de setembro uma ação ao Dia do Cliente. Nas redes sociais da loja, os consumidores vão encontrar um cupom que fornece 10% de desconto no site. Para acompanhar o catálogo de mais de 15 mil produtos, os clientes podem acessar o site da loja.

A unidade física está localizada em Ribeirão Preto, interior do estado de São Paulo, tem mais de 2.000 m² de área, com amplo estacionamento e uma cafeteria. A loja promove um atendimento personalizado e prestado por sua equipe. Entre os artigos encontrados nas prateleiras e no catálogo digital, estão inclusos: artigos para festas, descartáveis, embalagens, presentes, produtos de higiene e limpeza, e utilidades domésticas.

O ecommerce da Loja EBEG está disponível em todo o território brasileiro.

O comércio atende tanto o pequeno quanto o grande empreendedor do setor de varejo e gastronômico, além do consumidor final, com opções de compra em embalagens fracionadas ou a granel.

Website: http://www.loja.ebeg.com.br