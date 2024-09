Faculdade de Medicina realiza sua primeira edição do TEDxFACERES

No dia 21 de setembro de 2024, a Faculdade de Medicina FACERES será palco da primeira edição do TEDxFACERES. O evento reunirá alunos, docentes, profissionais da saúde e público em geral para compartilhar ideias inovadoras.

De acordo com o professor Felipe Pacca, organizador do evento, a iniciativa nasceu da percepção de que é hora de produzir mais inovação ao invés de consumir. “O TEDxFACERES tem como meta transformar a FACERES em um polo de inovação, estimulando a contribuição de todos com 'novas ideias e conhecimentos que moldarão o mundo'”.

Durante o evento, nove palestrantes convidados apresentam palestras de até 18 minutos. Eles são profissionais de diferentes áreas e trarão suas vivências e perspectivas sobre como fomentar a inovação em seus respectivos campos.

Esta primeira edição do TEDxFACERES, segundo o professor Araré Carvalho, tem como objetivo promover um movimento contínuo dentro da faculdade valorizando cada vez mais a criação e implementação de novas ideias. “O intuito é criar um ambiente de aprendizagem e troca de experiências que traga benefícios para todos”, complementa o professor Araré, também organizador do evento.

“O TEDxFACERES vai além de um evento simples; é uma plataforma para colaboração, inovação e criatividade dentro da faculdade, encorajando todos a deixarem de ser apenas consumidores para se tornarem produtores de ideias capazes de transformar realidades”, conclui Pacca.

Palestrantes do TEDxFACERES:

Claudionora Elis Tobias - Advogada especialista em Lei Geral de Proteção de Dados, é presidente do Conselho Municipal Afro e membro ativo do Grupo Mulheres do Brasil. Adriana Neves – Especialista em gestão no setor de bebidas, é diretora da CONEBEL e tem passagens como presidente da ACIRP e CONFENAR. Orlandeli - Ilustrador e quadrinista premiado, com trabalhos em veículos como Folha de S. Paulo e autor de obras como "Chico Bento - Arvorada". Quatro vezes finalista do Prêmio Jabuti. Patrícia Cury - Médica com foco em cuidados paliativos, mudou sua trajetória da pesquisa oncológica para o atendimento humanizado de pacientes. Thiago Vasques - Especialista em educação de surdos, é professor e intérprete de Libras, com experiência em inclusão e docência em saúde. Daniela Brandi - Psicóloga clínica e organizacional com mais de 25 anos de carreira. Criadora do Método do Beabá de Gestão de Pessoas. Fernando Gibotti - Doutor em Computação Aplicada e CEO da Bnex Ciência do Consumo. É um empreendedor que transformou sua trajetória de vida através da educação. Nicanor Batista Júnior - Engenheiro civil e superintendente do SeMAE, responsável pela modernização do saneamento em São José do Rio Preto e pela universalização do serviço. Luiz Guilherme Braga - Gestor ambiental com pós-graduação em Engenharia Ambiental, idealizador de projetos de sustentabilidade como "Plantando Água" e "Heróis das Águas".









Website: https://faceres.com.br/