A filtração é uma etapa essencial em processos industriais, especialmente em setores que exigem elevados padrões de pureza e segurança. A Asstefil, empresa de soluções de filtração industrial, desenvolve tecnologias que buscam atender as demandas de indústrias como a alimentícia, petroquímica e farmacêutica. Segundo o Relatório Anual de Contaminação da Água da EPA (Environmental Protection Agency), a filtração adequada pode reduzir em até 99% a presença de contaminantes em sistemas industriais.

As soluções de filtração da Asstefil seguem padrões internacionais de qualidade, incluindo a conformidade com as normas ISO 9001, que garantem processos mais limpos e seguros. No setor alimentício, os sistemas de filtração da empresa são projetados para eliminar impurezas e partículas, preservando a integridade dos alimentos e cumprindo as exigências da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), que estabelece normas rígidas para a produção e distribuição de alimentos.

Além disso, no setor petroquímico, a filtração desempenha um papel crucial na proteção de equipamentos e na otimização dos processos. Estudos da International Energy Agency (IEA) mostram que a eficiência na filtração industrial pode aumentar a produtividade em até 15%, resultando em menores custos operacionais e maior segurança.

A Asstefil afirma investir em inovação e na capacitação de sua equipe técnica para garantir que seus produtos atendam às necessidades específicas de cada cliente. Com soluções personalizadas e tecnologia avançada, o segmento deseja melhorar sua eficiência, reduzir custos e elevar a segurança em seus ambientes de trabalho.

