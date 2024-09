Faculdade Focus oferece vagas em cursos EaD a valor social

A Faculdade Focus oferece vagas para cursos de graduação a distância (formato EaD) em áreas como ciências da computação, análise e desenvolvimento de sistema, marketing digital, pedagogia, administração, recursos humanos, gastronomia, entre outras. Todas com um valor acessível visando o impacto social e aumento da educação no país.

Ruy Astrath, diretor geral da Focus, explica que existem distintas formas de ingressar na faculdade: vestibular virtual, transferência de outra instituição de ensino e pontuação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), visando facilitar o acesso para quem já concluiu uma graduação anterior e quer fazer uma segunda, e admitido o ingresso sem a necessidade de um novo vestibular, mediante análise curricular.

Como ressaltado por Astrath, pelo fato de as aulas serem virtuais, alunos de qualquer lugar podem se matricular. “Com o EaD, o estudante tem suporte acadêmico e pedagógico diário com professores e com a secretaria da instituição que atenderão as dúvidas dos alunos, sejam elas sobre o conteúdo dos cursos ou outras questões acadêmicas, ajudando-o a estudar e se manter motivado durante todo o curso”, explica.

Sediada em Cascavel (PR), a Focus tem 138 polos cadastrados no eMEC em capitais e municípios do interior do Brasil. São exemplos: São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), Curitiba (PR), Belém (PA), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Belo Horizonte (MG), Campina Grande (PB) e Uberlândia (MG).

“Se a cidade não possui um polo EaD da Faculdade Focus, a pessoa pode se matricular no curso de graduação desejado por meio de um Polo de Apoio Virtual (PAV). Nesse caso, os estudos dos conteúdos, videoaulas, plantões e as avaliações são realizadas de forma online no Ambiente Virtual de Aprendizado (AVA)”, diz Astrath.

Ele acrescenta que “eventuais atividades de extensão ou complementares, estágio e práticas pedagógicas serão realizadas de forma presencial na comunidade onde o aluno mora, com a oportunidade de conhecer diferentes realidades e situações de atuação profissional”.

Faculdade Focus

Atualmente com cerca de 160 mil alunos matriculados, a Faculdade Focus surgiu a partir da experiência dos seus fundadores com o Focus Concursos. A escola, como o nome diz, atua com preparação de alunos para concursos.

“Quando abrimos o Focus Concursos, nossa meta sempre foi: aulas direto ao ponto e sem enrolação. Naquela época, em 2011, os cursos eram muito longos e traziam conteúdos genéricos para qualquer concurso. Hoje estamos com mais de 1 milhão de alunos matriculados. Foi com esse mesmo objetivo que abrimos a nossa faculdade, com foco em cursos que valorizam o tempo das pessoas”, explica Astrath.

Em 2018, o Ministério da Educação autorizou a oferta de aulas presenciais pela Faculdade Focus ? em 2020, veio a autorização para o ensino online. Além da instituição de ensino superior e da escola voltada para concursos, o Grupo Focus também é composto pelas marcas Cenes e Instituto Academy.

Para saber mais, basta acessar: https://faculdadefocus.com.br/ e acompanhar a instituição pelo Instagram @faculdadefocus