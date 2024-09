Curitiba é o 3º principal destino em viagens corporativas

Um levantamento realizado pela plataforma Omnibees apontou a cidade de Curitiba (PR) como o terceiro destino brasileiro mais frequente em viagens corporativas em 2023. A capital do estado paranaense registrou um aumento de 13% no total de diárias em relação ao ano anterior, ficando atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro.



Os dados levam em conta a quantidade de pernoites registradas pela empresa ao longo de todo o ano. Completam a lista dos dez principais destinos de turismo de negócios as cidades de Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Salvador (BA), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Campinas (SP) e Goiânia (GO).



O diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, Ricardo Aly, vê os dados com otimismo e afirma que o reconhecimento é um reflexo direto da sólida infraestrutura da cidade e da capacidade de receber eventos de grande porte. “Curitiba tem investido fortemente em suas instalações e serviços, o que a torna um ponto de referência para o setor corporativo.”



“A cidade oferece uma combinação de sofisticação e eficiência, com uma rede hoteleira que se destaca pela qualidade. Acredito que esse status não só valoriza a cidade como um destino de negócios, mas também reforça a confiança de empresas e profissionais que buscam um ambiente ideal para suas atividades”, completa o empresário.



Alinhada aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), Curitiba também tem colocado o Brasil em destaque mundial por meio de ações e programas de planejamento urbano voltados ao crescimento socioeconômico e à sustentabilidade ambiental.



Informações do Ministério do Turismo apontam que o reconhecimento veio por meio do prêmio World Smart City Awards, concedido pela Fira Barcelona, na Espanha. Na ocasião, Curitiba foi classificada pela quinta vez como a cidade mais inteligente do mundo, devido a implantação de soluções sustentáveis e inovadoras. “Esse reconhecimento não apenas valoriza Curitiba como um exemplo de cidade moderna e responsável, mas também atrai turistas que valorizam essas qualidades”, avalia Aly.



“Curitiba tem investido em tecnologias que melhoram a qualidade de vida e facilitam a experiência dos visitantes, como sistemas de transporte inteligente e iniciativas de preservação ambiental. Esses esforços resultam em um turismo que é tanto enriquecedor quanto sustentável”, ressalta o diretor.



Além da capital paranaense, dez novas cidades brasileiras receberam a certificação de Destinos Turísticos Inteligentes em Transformação, estratégia desenvolvida na Espanha e adaptada à realidade brasileira pelo Ministério do Turismo, em parceria com o Instituto Cidades del Futuro. Foz do Iguaçu (PR), Goiânia (GO), Ponta Grossa (PR), Santos (SP), Joinville (SC), Vila Velha (ES), Fortaleza (CE), São Luís (PI), Gramado (RS) e Bonito (MS) cumpriram todas as etapas previstas no edital do MTur e receberam o selo.



”Ter destinos que se preocupam com o futuro não só atrai visitantes que desejam vivenciar uma cidade inovadora, mas também contribui para a preservação das suas belezas naturais e culturais. Essa combinação de inteligência e sustentabilidade torna os destinos brasileiros cada vez mais atraentes e relevantes no cenário global”, afirma Aly.



