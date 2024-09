Mouser Electronics, Inc., o distribuidor internacional autorizado com os mais novos componentes eletrônicos e produtos de automação industrial, lançou hoje a última parte de sua série de tecnologia Empowering Innovation Together (EIT), que explora os benefícios da incorporação de energia renovável na tecnologia de rede inteligente, ao enfatizar o papel da IA ??e do 5G em obter uma gestão sustentável da rede.

A adoção de um sistema de rede inteligente aumenta a precisão do monitoramento do uso de energia e da distribuição de energia, permitindo a comunicação bidirecional entre o sistema e os usuários. Esta abordagem descentralizada reintroduz eletricidade de diversas fontes, ao reciclar energia renovável de voltaàrede inteligente. Estas inovações são criadas para dar suporteàinfraestrutura de carregamento a 50% de todos os veículos de passageiros, além de satisfazer as necessidades de eletricidade de uma crescente população mundial, impulsionando um futuro mais resiliente e sustentável. Nesta EIT, os engenheiros irão descobrir os benefícios e desafios em torno da transição a um sistema de rede inteligente, o hardware envolvido e o potencial de mercado para esta tecnologia.

Em novos episódios do podcast The Tech Between Us, o anfitrião Raymond Yin, Diretor de Conteúdo Técnico da Mouser, fala com Chris Irwin, Gerente de Programa no Escritório de Eletricidade do Departamento de Energia dos EUA (DOE). Eles discutem a integração da IoT referenteàrede inteligente e o que é preciso para garantir sua confiabilidade e resiliência. Del Stephens, Líder de Entrega Técnica Principal para Recursos de Energia Distribuída (DERs) na Summit Human Capital, se uneàMouser para examinar o papel dos veículos elétricos (VEs) na rede, junto com formas de aliviar e estabilizar o consumo de energia.

"A rede inteligente não é apenas uma atualização; é uma revolução na gestão de energia", disse Yin. "Ao aproveitar a IA, o 5G e as fontes renováveis, os engenheiros de hoje vêm trabalhando para encontrar soluções que transformem a noção de energia. A tecnologia por trás da rede inteligente tem um potencial enorme e estamos empolgados para compartilhar alguns dos conhecimentos que adquirimos."

Esta série oferece recursos abrangentes para profissionais de engenharia, incluindo artigos técnicos, casos de uso, um infográfico, vídeo e conteúdo exclusivo para assinantes. Criado em 2015, o programa Empowering Innovation Together da Mouser é um dos programas de componentes eletrônicos mais reconhecidos do setor.

Para saber mais, acesse https://www.mouser.com/empowering-innovation/smart-grid/

Como distribuidora internacional autorizada, a Mouser oferece a mais ampla seleção dos mais novos semicondutores, componentes eletrônicos e produtos de automação industrial. Os clientes da Mouser podem esperar produtos 100% certificados e genuínos, totalmente rastreáveis ??de cada um de seus parceiros fabricantes. Para ajudar a acelerar os projetos dos clientes, o site da Mouser hospeda uma extensa biblioteca de recursos técnicos, incluindo um Centro de Recursos Técnicos, junto com folhas de dados de produtos, projetos de referência específicos do fornecedor, notas de aplicação, informações de projetos técnicos, ferramentas de engenharia e outras informações úteis.

Os engenheiros podem se inteirar das novidades atuais sobre produtos, tecnologia e aplicações através do boletim eletrônico gratuito da Mouser. As assinaturas de notícias e referências por e-mail da Mouser são personalizáveis ??para as necessidades exclusivas e mutáveis ??de projetos de clientes e assinantes. Nenhum outro distribuidor oferece aos engenheiros tanta personalização e controle sobre as informações que recebem.

A Mouser Electronics é uma distribuidora autorizada de semicondutores e componentes eletrônicos com foco em lançamentos de novos produtos de seus principais parceiros fabricantes. Atendendoàcomunidade mundial de engenheiros de projetos eletrônicos e compradores, o site da distribuidora internacional, mouser.com, está disponível em diversos idiomas e moedas, apresentando mais de 6,8 milhões de produtos de mais de 1.200 marcas de fabricantes. A Mouser oferece 28 locais de suporte ao redor do mundo para proporcionar o melhor atendimento ao cliente no idioma, moeda e fuso horário locais. A distribuidora envia para mais de 650.000 clientes em 223 países/territórios desde suas instalações de distribuição de última geração com 1 milhão de pés quadrados na área metropolitana de Dallas, Texas. Para mais informação, acesse https://www.mouser.com/.

