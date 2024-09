Corinthians Remo Master busca vitória no Campeonato Mundial

O Campeonato Mundial de Remo Master (2024 World Rowing Master Regatta - 2024 WRMR), organizado pela Federação Mundial de Remo, acontece de 11 a 15 de setembro, em Brandenburg an der Havel, cidade localizada a cerca de 70 km do centro de Berlim, na Alemanha. A competição é sediada por uma das mais modernas instalações para o esporte do país, conhecida como raia Beetzsee.

Vinte clubes brasileiros participam do evento, entre eles o Sport Club Corinthians Paulista que, em 2024, foi o campeão sul-americano no Chile e venceu o campeonato brasileiro, em São Paulo e, agora, no mundial busca a tríplice coroa. Representado por 35 atletas, sendo 20 homens e 15 mulheres, o Corinthians disputará 84 baterias e prevê bons resultados em sua maioria. “Conciliar os treinos e a jornada de trabalho é um desafio que exige dedicação e esforço. Nossos treinos foram estruturados em ciclos para esse campeonato e estamos confiantes por mais um resultado positivo”, comenta Giovanni M. Cardoso, atleta do clube e cofundador do Grupo MK que detém a Mondial e a AIWA no Brasil. Já para Dorival Solera Torres, representante do remo na diretoria de esportes aquáticos do clube, “a estrutura dessa raia é uma referência para quem pratica remo, e a nossa delegação está totalmente preparada para disputar campeonatos de grande porte como este. A dedicação e a persistência desse time nos trouxeram até aqui”.

No evento estão inscritos 722 clubes de todo o mundo, provenientes de 51 nações, que totalizam 3.544 atletas, com idades a partir de 27 anos. As provas ocorrem por categorias, considerando as faixas etárias dos atletas. Durante toda a disputa serão aproximadamente 680 baterias (provas), com distância de 1.000 metros e intervalos previstos de 3 minutos entre cada uma.

