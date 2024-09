Plataformas elevatórias trazem opção para trabalho em altura

Em um cenário global marcado pela urgência em reduzir as emissões de gases de efeito estufa, a busca por soluções sustentáveis se torna cada vez mais crucial. No setor de plataformas elevatórias elétricas para trabalhos em altura não tem sido diferente.

Movidas a bateria de lítio, as plataformas elétricas representam um avanço significativo em termos de sustentabilidade e eficiência. A tecnologia de íon-lítio proporciona maior autonomia e segurança aos operadores, além de minimizar de forma significativa as emissões de gases poluentes e ruídos.

Com funcionamento semelhante ao de elevadores, as plataformas elevatórias são recomendadas para trabalhos em altura e podem elevar pessoas ou materiais a diferentes altitudes, que podem variar de seis a 44 metros. Ao combinarem robustez e modernidade podem ser usadas em diferentes terrenos, em ambientes internos e externos e para o atendimento de demandas dos mais diferentes setores como varejo, logística, construção civil, manutenção de fachadas, agro, indústria e eventos.

Outro diferencial é que, por serem automatizadas e não precisarem ser desmontadas a cada uso e movimentação, há menos desgaste nas estruturas e uma economia de tempo considerável no trabalho das equipes. Já as baterias podem durar até 12 horas e são recarregáveis, permitindo a melhor organização dos turnos.

Uma empresa que tem investido no segmento de plataformas elevatórias é a Tecnogera. Com 18 anos de mercado, atuação na área de segurança energética, equipamentos elétricos?e de controle?de temperaturas, diversificou os negócios e passou a oferecer uma frota de plataformas 100% elétricas. Passados dois anos da criação da nova unidade de negócio, já ultrapassou a marca de 2.000 máquinas e a previsão é encerrar 2024 com 3.000 plataformas em seu portfólio.

"Investimos mais de R$ 300 milhões na divisão de plataformas, tínhamos a expectativa que a nova divisão respondesse por algo entre 20% a 30% do faturamento, o que já foi revisto. O mercado está muito receptivo a novas tecnologias e soluções que favoreçam a produtividade oferecendo, ao mesmo tempo, segurança e menor impacto ambiental”, afirma Arthur Lavieri, CEO da Tecnogera.

Como a Tecnogera é especializada na locação das plataformas elevatórias, a empresa desenvolveu um modelo de capacitação de mão de obra para profissionais envolvidos na operação dos equipamentos nos clientes. Desde a implantação da nova unidade de negócio, já capacitou 3.380 profissionais de mais de 500 empresas que locaram seus equipamentos.

“A locação de equipamentos é cada vez mais estratégica para diferentes empresas. Ter um colaborador qualificado por profissionais especializados torna a operação ainda mais segura, eficiente e viável financeiramente. Unimos equipamentos de alta performance com mão de obra qualificada para atender clientes dos mais diferentes segmentos”, explica Lavieri.

Os bons resultados da divisão de plataformas favoreceram a revisão de projeção de faturamento da empresa para 2024, que passou de R$ 450 milhões para R$ 560 milhões.

Website: http://www.tecnogera.com.br