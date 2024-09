Samsung SDS apresenta plano de ação para seca no Norte

Apresentar ações de logística para o período de seca no Norte do Brasil. Foi com esse objetivo que a Samsung SDS, braço do Grupo Samsung, promoveu a segunda edição do Dry Season Challenges.

Realizado no dia 15 de agosto, em Manaus (AM), o evento reuniu os principais clientes da empresa a fim de discutir como manter o transporte de cargas na região. Além disso, foram mostradas as lições aprendidas com a operação da Samsung SDS com balsas exclusivas de outubro a dezembro do ano passado.

“Para essa segunda edição [a primeira foi realizada em abril], já temos informações mais concretas sobre o nível dos rios na região. Muitos deles estarão com índices bem menores do que no último ano, especialmente o Rio Madeira, que, no trecho de Manaus, é o que mais impacta”, explica Rosa Amador, diretora comercial da Samsung SDS.

“O encontro foi uma oportunidade de apresentar nossas soluções para mitigar os impactos nas operações dos clientes nesse ano”, acrescentou a executiva.

Rosa Amador explicou que a Samsung SDS disponibilizará três rotas alternativas para as operações. Elas sairão dos portos de Suape (PE), Pecém (CE), Fortaleza (CE) e Vila do Conde (PA). Haverá combinação de balsas, cabotagem (cargas sendo levadas de um porto a outro do mesmo país) e modais rodoviários para permitir o transporte.

Seca no Amazonas em 2023

Devido às suas características geográficas, Manaus e outras cidades da região amazônica utilizam diariamente os rios para o transporte de pessoas e cargas. Com a água em baixos níveis, a navegabilidade fica prejudicada e até mesmo impossibilitada em alguns trechos.

No ano de 2023, Manaus enfrentou a sua pior seca em 121 anos, segundo a Agência Brasil. Das 62 cidades do Amazonas, 59 entraram em situação de emergência. Na época, a Samsung SDS montou um plano de ação em parceria com a Transportes Bertolini a fim de minimizar danos e garantir a logística na região.



A solução encontrada foi a utilização de balsas para conectar o Porto de Manaus ao resto do Brasil com uso de portos privados. Essa ação serviu para evitar o congestionamento de cargas.

Em 2024, a situação também é vista como preocupante. De acordo com a Defesa Civil, os níveis dos rios estão abaixo do esperado para o período e o governo do Amazonas instalou um comitê de enfrentamento à estiagem. A seca dos próximos meses pode ser tão intensa ou ainda pior do que a registrada no ano passado, conforme apontado pela gestão estadual e repercutido pela Agência Brasil.

