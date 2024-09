Setor de automação e mecatrônica está em ascensão

As áreas de automação e mecatrônica devem experienciar um crescimento de 46% nas vagas de trabalho, até 2025, de acordo com o Mapa do Trabalho Industrial 2022-2025. O estudo, produzido com dados do Observatório Nacional da Indústria, também apontou outros setores em expansão, como Meio Ambiente, com crescimento de 16%, o segmento de Refrigeração e Climatização, com mais de 12% e a área de Logística e Transporte, com aumento de 9,1%.

Thomaz Kenzo Iwamura, fundador da Custom Logic Programação de Robôs Industriais, explica que a ascensão do mercado de trabalho nas áreas de automação e mecatrônica reflete a crescente importância dessas disciplinas em várias indústrias.

“A rápida evolução das tecnologias, como inteligência artificial, aprendizado de máquina, Internet das Coisas (IoT) e robótica, tem ampliado as aplicações de automação e mecatrônica. Esses avanços exigem novos conhecimentos e habilidades, impulsionando a demanda por especialistas”, esclarece Iwamura.

Segundo o especialista, a automação e a mecatrônica desempenham um papel cada vez mais crucial na economia global. “O mercado está mais focado em inovação e desenvolvimento de soluções tecnológicas. Profissionais dessa área são essenciais para pesquisar, desenvolver e implementar tecnologias que atendam essas necessidades”.

Desenvolvimento tecnológico

O Índice de Transformação Digital do Brasil (ITDBr) médio em 2024 ficou em 3,7. O número é 0,4% maior se comparado ao ITDBr de 2023, que registrou 3,3. Entre as dez modalidades pesquisadas pela parceria entre a PwC Brasil e o Núcleo de Inovação e Tecnologias Digitais da Fundação Dom Cabral (FDC), oito registraram aumento.

Para Iwamura as perspectivas para o setor de automação industrial nos próximos anos são bastante promissoras. “A Indústria 4.0 e a robótica são algumas das principais tendências que indicam um futuro dinâmico e inovador para o setor de automação industrial”.

De acordo com o especialista, a Indústria 4.0, também identificada como a quarta revolução industrial, está promovendo a digitalização e a conectividade nas fábricas, enquanto a robótica continua a evoluir para aumentar a versatilidade e a eficiência das operações.

Educação e desenvolvimento profissional

Iwamura ressalta que o profissional da área de automação industrial precisa combinar educação formal, habilidades práticas e experiência relevante. “Esses fatores ajudam o profissional a construir uma base sólida para uma carreira bem-sucedida e garantem o preparo para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades que surgirem”.

Por fim, o especialista afirma que a formação contínua será essencial para manter a força de trabalho atualizada. Ele aponta que programas de treinamento e educação estão se adaptando para fornecer as habilidades necessárias e conta sobre uma iniciativa, promovida Custom Logic, voltada para a força de trabalho no segmento.

O projeto criado por Iwamura constitui em um grupo na rede social Linkedin para profissionais e entusiastas da automação industrial, programação de robôs e Programmable Logic Controller (PLC), ou Controlador Lógico Programável, em português. O objetivo é que o grupo funcione como um ponto de encontro para compartilhar e acessar materiais de estudo, cursos gratuitos e oportunidades de trabalho relevantes na área.

“Estou empolgado com as possibilidades que este grupo pode oferecer e espero que ele se torne um recurso valioso para todos os envolvidos. Acredito que juntos, podemos impulsionar nossas carreiras e contribuir para o crescimento da comunidade de automação industrial, programação de robôs e PLC”, declara Iwamura.

Para mais informações, basta acessar: customlogic.com.br/