Grupo Ralson investe em novas franquias no Brasil

O Brasil registrou um aumento de 19,1% no formato de franquias apenas neste ano. O faturamento geral avançou de R$ 50 bilhões para R$ 60 bilhões em comparação ao mesmo período em 2023. Esses são dados da Pesquisa Trimestral de Desempenho realizada pela Associação Brasileira de Franchising (ABF).



O CEO do Grupo Ralson (@ralsongrupo), Rafael Alonso (@alonsorafa), faz parte dessa ascensão ao impulsionar marcas através do modelo de negócios. O grupo de Alonso registrou um crescimento de 31,92% no último ano, enquanto fazia a sua expansão pelo Brasil. “A previsão é um salto de R$ 25 milhões anuais para R$ 30 milhões com os franqueados”, conta o empresário.



O resultado vem da uma união entre a Ótica Salvador (@oticasalvador) com a tradicional Óticas Ernesto (@oticasernesto). A aliança agora se expande pelo país e soma mais de 25 pontos de venda em oito cidades. A previsão é de que sejam mais de 30 novas lojas ainda em 2024. A Ernesto foi incorporada pelo empresário à sociedade, englobando o peso de uma marca que está há 77 anos no cenário.

Uma estratégia para alcançar novos públicos

Tanto o modelo de franquias quanto a fusão de empresas do mesmo setor são estratégias utilizadas pelo empresário para turbinar esses resultados, visto que 71% dos consumidores são atraídos por collabs ou projetos idealizados por duas ou mais empresas e apreciam esse tipo de parceria. Os dados são de uma pesquisa da Visual Objects. Através dessa modalidade é possível alcançar novos públicos e trabalhar a diversidade dos produtos oferecidos em conjunto.



O que pode ser curioso para muitos, no entanto, é que Rafael iniciou todo o projeto com apenas R$ 30 mil. Ele iniciou com vendas de porta em porta até se fixar no mercado óptico em Salvador e, agora, em diversas regiões brasileiras. Com o rápido crescimento no setor e 14 lojas próprias, o empresário vislumbrou há um ano uma forma de continuar escalando no setor óptico, dessa vez através da rede de franquias.

Algumas pesquisas da Associação Brasileira da Indústria Óptica (Abióptica) apresentam dados relevantes sobre o perfil do consumidor de produtos ópticos no Brasil. Nelas, é revelado que a classe B é a que mais consome esses produtos, com 50% do público. As classes C e A aparecem com 37% e 10,9%, respectivamente, colocando a classe B como o principal fator para a expansão do mercado. "Combinar marcas que oferecem produtos distintos e atingem públicos com nível socioeconômico diferentes é uma maneira de continuar lucrando neste setor", explica Fernanda Barros, mentora de negócios. Foi assim que Alonso criou a oportunidade.

A Ernesto é a empresa mais tradicional do grupo, com foco em um atendimento personalizado e clássico. Enquanto isso, a Ótica Salvador traz um cunho mais modernizado. Para tornar-se franqueado do grupo, o investimento necessário fica a partir de R$ 120 mil e é realizado após análise detalhada do perfil do candidato e avaliação da localização proposta. Os interessados devem entrar em contato através do e-mail franquia@gruporalson.com ou pelo telefone (71) 99670-1161.

