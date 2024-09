Staufen recebe Prêmio Internacional de Excelência da Forbes

Mais uma vez, a consultoria de gestão Staufen foi reconhecida pela Forbes como uma das "Melhores Consultorias de Gestão do Mundo". O prêmio destaca a atuação da consultoria, que atende tanto grandes corporações internacionais quanto empresas familiares de médio porte. Em um cenário de crises globais e incertezas, a Staufen, com presença internacional e foco em operações, apoia empresas na resolução de desafios imediatos e na preparação para o futuro.

O reconhecimento da Forbes, em parceria com a empresa de pesquisa de mercado Statista, reflete a crescente relevância das consultorias de gestão no cenário empresarial. Em 2024, as empresas enfrentaram um ambiente de negócios caracterizado por imprevisibilidade, desafios e oportunidades. Entre as principais interrupções econômicas estão a crise climática, a recuperação pós-pandemia, conflitos globais, ameaças cibernéticas, demandas na cadeia de suprimentos e inovações em inteligência artificial. Muitas organizações recorrem a consultorias especializadas para lidar com esses desafios, devido à falta de expertise interna.

A lista da Forbes foi baseada em três pesquisas nacionais realizadas com consultores (sócios e gestores de empresas de consultoria) e clientes (executivos) nos Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha; além de uma pesquisa global com 8.500 consultores e clientes em 29 países. As empresas foram recomendadas em 13 setores, como tecnologia, serviços financeiros e saúde, e 14 áreas funcionais, como fusões e aquisições, marketing e sustentabilidade. As empresas com o maior número de recomendações foram incluídas na lista e receberam uma classificação por estrelas.

A Staufen foi reconhecida em 11 segmentos, entre eles Gestão de Operações, Automotivo, Aeroespacial, Transformação Digital, Gestão da Cadeia de Suprimentos e Serviços.

Mercado de consultoria em franco crescimento

A demanda por serviços de consultoria de gestão tem crescido significativamente. De acordo com a plataforma de pesquisa Global Data Intelligence Center, o mercado global de consultoria, avaliado em US$ 343,47 bilhões em 2022, deve crescer a uma taxa anual composta de 7,56%, alcançando US$ 494,57 bilhões até 2027. Esse crescimento ressalta a importância dessas consultorias na preparação das empresas para um ambiente de negócios cada vez mais complexo e dinâmico.

"Embora utilizemos as mais recentes tecnologias digitais, nossa atuação vai além dos laptops e dashboards. Estamos diariamente onde a mudança precisa ser vivida e implementada: nos escritórios e fábricas de nossos clientes. Nosso objetivo principal é otimizar a cadeia de valor de ponta a ponta. Essa abordagem está se tornando cada vez mais crucial diante da crescente concorrência, tecnologias disruptivas e crises globais", afirma Wilhelm Goschy, CEO da Staufen. "O novo reconhecimento da Forbes reforça nosso compromisso com o desenvolvimento e implementação de soluções para nossos clientes", complementa o CEO da Staufen.

Complexo ambiente de negócios impulsiona a busca por consultorias no Brasil

No Brasil, o mercado de consultorias de gestão tem demonstrado crescimento contínuo, com uma tendência de expansão ao ritmo de dois dígitos, o que reflete a crescente demanda por serviços especializados que ajudem as empresas a enfrentar os desafios de um ambiente de negócios cada vez mais complexo.

De acordo com informações divulgadas pela própria Revista Forbes, o Brasil representa 1% dos negócios globais e 31% do faturamento no mercado latino-americano de consultoria. Movimentou, assim, US$ 14,4 bilhões (R$ 74 bilhões) em 2021, segundo dados do Euromonitor, com destaque para a crescente procura por consultorias em áreas como transformação digital, eficiência operacional e gestão de crises. Esse aumento na demanda está diretamente relacionado à necessidade das empresas de se adaptarem rapidamente a mudanças no mercado e de otimizar seus processos para se manterem competitivas.

O managing director da Staufen no Brasil, Dário Spinola, explica que a empresa desenvolve soluções adaptadas às particularidades do cenário econômico brasileiro. “Com um ambiente regulatório dinâmico e uma economia marcada por ciclos de instabilidade, as empresas precisam de consultorias que ofereçam não apenas expertise técnica, mas também conhecimento profundo do contexto local. Além disso, a crescente pressão por sustentabilidade e responsabilidade social tem levado as consultorias a desenvolverem estratégias que alinhem os objetivos econômicos das empresas com práticas mais sustentáveis e éticas”, explica Spinola.

As perspectivas para o futuro do setor são promissoras, especialmente com o avanço da digitalização e a adoção de novas tecnologias, como inteligência artificial e análise de dados. “Esses recursos têm permitido às consultorias oferecerem insights mais precisos e soluções mais eficientes, impulsionando o desempenho de empresas de diversos portes e setores da economia”, finaliza o managing director da Staufen no Brasil.

Website: https://www.staufen.com.br/