Mobilidade elétrica no Brasil faz empresas crescerem com a sustentabilidade

O Brasil tem presenciado uma transformação significativa no setor de mobilidade elétrica, impulsionada por políticas públicas, inovação tecnológica e uma crescente conscientização ambiental.

Esse movimento, que se alinha às metas globais de redução de emissões de carbono, está ganhando força e trazendo novas oportunidades para empresas que investem no futuro sustentável do transporte.

É o caso da Nansen que acaba de completar 94 anos de história. Com sede em Contagem (MG), a empresa tem ampliado suas operações para incluir soluções voltadas à mobilidade elétrica. Após sua trajetória voltada para a produção de medidores elétricos, hoje investe em infraestrutura para carregamento de veículos elétricos e em tecnologias que apoiam a transição para uma matriz energética mais limpa.

Ao longo dessa história a Nansen se consolidou como empresa de soluções tecnológicas para o mercado de energia, que provê soluções fim a fim a seus clientes, englobando um vasto portfólio de produtos e softwares de gestão.

A planta em Manaus (AM) possui capacidade produtiva de 7,8 milhões/ano de medidores de energia, volume esse que excede a demanda do mercado nacional. Neste segmento possui vários projetos de medição inteligente (AMI - Smart meters) de alta volumetria já implantados e em operação globalmente.

Em meio à expansão constante do mercado de mobilidade elétrica no Brasil, a Nansen oferece soluções de carregamento para veículos elétricos.

Dentro dessa projeção está prevista a inauguração de um centro técnico em São Paulo para o suporte das operações da empresa em todo o país. Essa iniciativa faz parte de uma visão estratégica de longo prazo, que busca posicionar a empresa na vanguarda do setor, com uma infraestrutura robusta e preparada para atender às crescentes demandas do mercado.

A empresa também planeja para este ano a transferência da produção de carregadores para a sua fábrica em Manaus (AM). "Essa decisão reflete o compromisso da Nansen em fortalecer sua presença no mercado nacional, além de otimizar a cadeia de suprimentos e reduzir os custos logísticos. A fábrica de Manaus, reconhecida por sua capacidade tecnológica e eficiência produtiva, será fundamental para garantir que os carregadores atendam às necessidades locais com maior rapidez e flexibilidade", diz Flávio Pimenta, gerente de unidade de negócios de mobilidade elétrica.

Mobilidade elétrica

A Nansen avança, cada vez mais, no mercado de mobilidade elétrica de forma geral. Em São Paulo, na capital, a empresa atende múltiplas operações na área de transporte público. Em São José dos Campos (SP), a Nansen presta atendimento de recarga para veículos elétricos leves sobre pneus (VLPs) desde 2021. Já em Hortolândia (SP), a Nansen, vencedora do Pregão Eletrônico do programa de eletromobilidade, se prepara para fornecer até 50 carregadores DC que serão distribuídos em eletropontos pela cidade.

Em Cascavel (PR) participa do projeto de infraestrutura do primeiro eletroterminal do estado, inaugurado em agosto deste ano, que inclui o software de gestão de recargas desenvolvido com foco em frotas de alta demanda. Em Curitiba (PR), berço do BRT e destaque em transporte público no Brasil, a Nansen forneceu infraestrutura para todas as garagens que adotaram os primeiros ônibus elétricos da cidade e cujas operações tiveram início em julho deste ano.

Além disso, a empresa fornece infraestrutura completa e carregadores elétricos para os terminais do sistema metropolitano do estado do Espírito Santo, para o eletroterminal de Salvador (BA) e para operação elétrica em Manaus (AM).

A empresa também desenvolve e fabrica carregadores voltados para veículos leves que vão desde 3,7kW até 22kW em corrente alternada e podem ser encontrados em sua rede de distribuidores. Esses carregadores são destinados ao uso doméstico, condomínios, estabelecimentos comerciais e empresas de logística que trabalham com veículos de pequeno porte para entregas em áreas urbanas.

Website: https://nansen.com.br/