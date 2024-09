Grandes redes focam na expansão de mercados de bairro

O formato de proximidade se transformou no foco de boa parte das grandes redes varejistas, como é o caso do Grupo Pão de Açúcar. A empresa informou, recentemente, que suas vendas totais atingiram R$ 4,8 bilhões no segundo semestre de 2024 – aumento de 2,1%.





Este crescimento foi impulsionado pelas lojas com foco no varejo de proximidade, que registraram alta de 22,5%, com a abertura de 51 lojas nos últimos 12 meses.





“Os strip malls, cujo foco é atender moradores do bairro ou quem passa por determinada via em seu caminho para casa, cresceram muito depois da pandemia e passaram a fazer parte do dia a dia das pessoas”, explica Marcos Saad, sócio-fundador da MEC Malls, que faz a gestão e concepção de strip malls.





Diante dos resultados positivos e crescimento acelerado, o foco da expansão do GPA agora está nas lojas do formato de proximidade premium, com a bandeira Minuto Pão de Açúcar.





“Percebemos, nos últimos anos, que os minimercados têm caído no gosto do consumidor por sua conveniência e praticidade – exatamente o objetivo dos strip malls, que são centros de compras em que o cliente faz tudo em um só lugar”, completa Saad, que também é Presidente do conselho da Associação Brasileira de Strip Malls (ABMalls).





Para se ter ideia do crescimento das lojas no formato de proximidade dentro do GPA, no segundo trimestre de 2024, foram inauguradas dez lojas, sendo seis do Minuto Pão de Açúcar, três do Mini Extra e uma do Pão de Açúcar. Nos últimos 12 meses, a companhia inaugurou 47 lojas no formato proximidade, sendo 39 do Minuto Pão de Açúcar e 8 do Mini Extra.





O Censo dos Strip Malls, divulgado recentemente pela ABMalls, indica que 74% dos empreendimentos dos associados e demais participantes do Censo, estão localizados na região Sudeste. Depois, 13% estão na região Nordeste, 9% na região Sul e 4% na região Centro-Oeste.





“Outros dados valiosos deste estudo indicam que um strip mall típico possui, em média, 14 lojas, sendo duas âncoras e 12 lojas satélites", completa Saad, enfatizando que as principais categorias de lojas âncoras são academias (28%), mercados (25%), farmácias (20%), restaurantes (14%), pet shops (4%) e laboratórios (4%).