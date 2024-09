Dril-Quip, Inc. (NYSE: DRQ) ("Dril-Quip" ou a "Empresa"), líder em desenvolver, fabricar e fornecer equipamentos e serviços de alta engenharia para a indústria internacional de petróleo e gás offshore e onshore, anunciou hoje que concluiu sua fusão previamente anunciada com a Innovex Downhole Solutions, Inc., uma empresa de projetos e fabricante de produtos para dar suporte a atividades mundiais de exploração e produção onshore e offshore.

Adam Anderson - CEO of Innovex “We’re thrilled to complete the Innovex and Dril-Quip merger, creating a differentiated business with a curated portfolio of technologies that support our customers throughout the well’s lifecycle. I’d like to thank the employees of our combined company for all they have done to bring us to this milestone. Leveraging our talent and ‘No Barriers’ culture, we will deliver superior growth, cash flow and returns creating value for our employees and our shareholders,” said Adam Anderson, CEO of Innovex International. (Photo: Business Wire)

Esta empresa combinada assumiu o nome Innovex International, Inc. ("Innovex") e sua negociação na Bolsa de Valores de Nova York terá início em 9 de setembro de 2024, sob o símbolo "INVX". Referente ao fechamento da transação, as ações ordinárias da Dril-Quip deixaram de ser negociadas na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo "DRQ" a partir do fechamento da negociação em 6 de setembro de 2024.

"Estamos animados em concluir a fusão da Innovex e da Dril-Quip, criando uma empresa diferenciada com um portfólio selecionado de tecnologias que darão suporte a nossos clientes durante todo o ciclo de vida dos poços. Gostaria de agradecer aos funcionários de nossa empresa combinada por tudo o que fizeram para nos conduzir a este marco. Ao aproveitar nosso talento e cultura 'No Barriers' (Sem Barreiras), iremos oferecer crescimento, fluxo de caixa e retornos superiores, agregando valor a nossos funcionários e acionistas", disse Adam Anderson, Diretor Executivo da Innovex International.

Sobre a Innovex International

A Innovex International, Inc (NYSE: INVX) é uma empresa com sede em Houston, fundada em 2024 após a fusão da Dril-Quip, Inc e da Innovex Downhole Solutions.

Nosso portfólio abrangente se estende por todo o ciclo de vida do poço; e a integração inovadora de produtos garante transições perfeitas de uma fase do poço para a próxima, ao aumentar a eficiência, reduzir custos e diminuir gastos com manutenção do local da plataforma para o cliente.

Com escritórios na América do Norte, América Latina, Europa, Oriente Médio e Ásia, não importa onde você precise de nós, nossa equipe está prontamente disponível com experiência técnica, tecnologias convencionais e inovadoras, bem como atendimento ao cliente sempre presente.

Declaração de advertência sobre declarações prospectivas

As declarações aqui contidas referentes a operações futuras e resultados financeiros ou que não se limitam a fatos históricos são declarações prospectivas dentro do significado do Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterado (a "Lei de Valores Mobiliários"), e da Lei de Bolsa de Valores de 1934, conforme alterado, incluindo, mas não se limitando a, aquelas relacionadas a projeções quanto aos benefícios previstos da fusão, o impacto da fusão nos negócios da Dril-Quip e da Innovex, resultados financeiros e operacionais futuros, o valor e o momento das sinergias da fusão e receitas projetadas da empresa combinada, EBITDA ajustado e fluxo de caixa livre, acréscimo, oportunidades de negócios e expansão, planos e valores de quaisquer dividendos futuros ou retorno de capital aos acionistas, baseados em estimativas, suposições e projeções da administração, estando sujeitos a incertezas significativas e outros fatores, muitos dos quais estão além do controle da Dril-Quip e da Innovex. Estes fatores e riscos incluem, mas não estão limitados a: o impacto das ações tomadas pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e países não pertencentesàOPEP para ajustar seus níveis de produção, riscos referentesàtransação proposta, incluindo a integração rápida e eficaz dos negócios da Dril-Quip e da Innovex e a capacidade de obter sinergias antecipadas e valor agregado contemplado pela fusão; dificuldades ou despesas não antecipadas relacionadasàfusão, a resposta dos parceiros de negócios e a retenção como resultado da fusão; o desvio de tempo de gestão em questões referentesàfusão, o impacto das condições econômicas gerais, incluindo inflação, na atividade econômica e nas operações da Dril-Quip e da Innovex, a volatilidade geral dos preços do petróleo e do gás natural e a capacidade cíclica da indústria de petróleo e gás, declínios na percepção do investidor e do credor quanto a novos investimentos de capital na indústria de petróleo e gás, rescisões de projetos, suspensões ou ajustes de escopo em contratos, incertezas quanto aos efeitos de novas regulamentações governamentais, operações internacionais da Dril-Quip e da Innovex, riscos operacionais, o impacto de nossos clientes e do setor internacional de energia ao mudar parte de sua alocação de ativos da produção de combustível fóssil para recursos de energia renovável e outros fatores detalhados nas apresentações públicas da Dril-QuipàComissão de Valores Mobiliários dos EUA (a "SEC"). Os investidores são advertidos de que tais declarações não são garantias de desempenho futuro, sendo que os resultados reais podem divergir materialmente daqueles indicados.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

