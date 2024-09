Brasil: empresas abertas crescem 7% no 1º semestre de 2024

O cenário de empresas abertas no Brasil está em crescimento. Segundo um estudo feito pela Contabilizei e divulgado no site Correio Braziliense, o país registrou um aumento de 7,1% no número de novos CNPJs no primeiro semestre de 2024.

Segundo o levantamento, esse número é o maior desde o primeiro trimestre de 2021, quando os registros tiveram aumento de 35,83%. No total, esse é o quarto ano seguido em que o Brasil ultrapassa a marca de 2 milhões de empresas abertas. Em 2024, essa linha foi cruzada ainda nos primeiros três meses.

O estudo aponta que foram encontrados 2.151.710 novos CNPJs nos primeiros meses deste ano, indicando um aumento de 7,1% em um comparativo direto com o mesmo período de 2023.



Outro dado importante é que 95% de todos as empresas que existem no Brasil se classificam como pequeno negócio. Somado a isso, também são as responsáveis por seis de cada 10 novos empregos que surgem no país.

Curso gratuito com a HostGator

Para quem deseja garantir presença online com criação de sites WordPress e ingressar no universo do empreendedorismo, a HostGator, empresa que trabalha com domínios e hospedagem de sites, disponibilizou um curso completo gratuito em seu canal no YouTube.

Distribuído em parceria com a Kultivi, startup especializada em ensino à distância, o curso traz todos os elementos importantes para a criação de sites. No total, são 14 aulas abordando pontos como:

Como criar site WordPress;

Configurações iniciais e instalação de tema;

Criação de formulário de contato;

Ajustes gerais;

Construção de cabeçalho e rodapé.

Para verificar o conteúdo completo, basta acessar a playlist publicada no canal HostGator Academy do YouTube.

Website: https://www.hostgator.com.br/